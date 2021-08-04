Сан-Хосе. Ястремская уступила уже в первом круге соревнований

Украинка покидает одиночные соревнования в США

  • 04.08.2021 07:57
  • 1028 просмотров
  • 3 комментария
Сан-Хосе. Ястремская уступила уже в первом круге соревнований
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская неудачно стартовала в одиночном разряде турнира серии WTA в Сан-Хосе.

В первом круге украинка уступила американке Клэр Лю.

Сан-Хосе. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Клэр Лю (США) - 3:6, 6:4, 4:6

Напомним, что Ястремская удачно стартовала в парном разряде, где вышла во второй круг.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Елена Чепик
      Елена Чепик, 04.08.2021 08:48
    0
    хай разбігається
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    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 04.08.2021 08:47
    0
    Полная деградация и вылеты в первом круге стали традиционными . Ждем Даяну во второй сотне , а там и третья не за горами .
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    Mazyr2412
      Mazyr2412, 04.08.2021 08:40
    0
    Дивився перші 1.5 сети- дуже погано грала. Куди все подівалося?!) Краще б зосталася на грунті в Європі (там не доходи до м'яча не так в очі кидаються), немає поки що в Америці робити. Хто дивився весь матч,як враження?
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