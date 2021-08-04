Сан-Хосе. Ястремская уступила уже в первом круге соревнований

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская неудачно стартовала в одиночном разряде турнира серии WTA в Сан-Хосе.
В первом круге украинка уступила американке Клэр Лю.
Сан-Хосе. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Клэр Лю (США) - 3:6, 6:4, 4:6
Напомним, что Ястремская удачно стартовала в парном разряде, где вышла во второй круг.
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Источник — Sport.ua
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