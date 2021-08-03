Ястремская с победы стартовала в парном разряде турнира в Сан-Хосе

Украинка вышла в четвертьфинал

  • 03.08.2021 01:14
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Ястремская с победы стартовала в парном разряде турнира в Сан-Хосе
© Hamburg European Open. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская с победы стартовала в парном разряде турнира серии WTA в Сан-Хосе.

В матче первого круга украинка в паре с россиянкой Валерией Савиных обыграла мексикано-американскую пару Джулиана Олмос/Сабрина Сантамария.

WTA Сан-Хосе. Парный разряд
Валерия Савиных (Россия)/Даяна Ястремская (Украина) - Джулиана Олмос (Мексика)/Сабрина Сантамария (США) - 6:4, 7:5

В четвертьфинале Ястремская и Савиных сыграют с победителями матча Макналли/Вандевеге - Рутлифф/Сутлдиади.

Напомним, что украинка также выступает в одиночном разряде турнира. Ранее Ястремская узнала первую соперницу в основной сетке.

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Источник — Sport.ua

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