Ястремская с победы стартовала в парном разряде турнира в Сан-Хосе

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская с победы стартовала в парном разряде турнира серии WTA в Сан-Хосе.
В матче первого круга украинка в паре с россиянкой Валерией Савиных обыграла мексикано-американскую пару Джулиана Олмос/Сабрина Сантамария.
WTA Сан-Хосе. Парный разряд
Валерия Савиных (Россия)/Даяна Ястремская (Украина) - Джулиана Олмос (Мексика)/Сабрина Сантамария (США) - 6:4, 7:5
В четвертьфинале Ястремская и Савиных сыграют с победителями матча Макналли/Вандевеге - Рутлифф/Сутлдиади.
Напомним, что украинка также выступает в одиночном разряде турнира. Ранее Ястремская узнала первую соперницу в основной сетке.
Источник — Sport.ua
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