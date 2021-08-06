ПОРКУЯН: «Шевченко могли предложить работу в каком-то европейском клубе»

Специалист – об отставке главного тренера сборной Украины

  • 06.08.2021 05:03
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ПОРКУЯН: «Шевченко могли предложить работу в каком-то европейском клубе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший нападающий сборной СССР и киевского «Динамо» Валерий Поркуян поделился мнением об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера национальной команды Украины.

«Думаю, что Андрей Шевченко сам написал заявление об уходе. Возможно, ему предложили работу в каком-то европейском клубе. Понять специалиста можно: он хочет тренировать классную команду. Чтобы, приняв ее, собрать хороших исполнителей и поднять ее на высокий уровень. Повторюсь: я так предполагаю. А как оно было на самом деле, не могу сказать», - сказал Поркуян.

Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко объявил о том, что уходит из сборной Украины после выхода в четвертьфинал Евро-2020. Он не стал продлевать контракт с УАФ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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