ПОРКУЯН: «Шевченко могли предложить работу в каком-то европейском клубе»

Бывший нападающий сборной СССР и киевского «Динамо» Валерий Поркуян поделился мнением об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера национальной команды Украины.

«Думаю, что Андрей Шевченко сам написал заявление об уходе. Возможно, ему предложили работу в каком-то европейском клубе. Понять специалиста можно: он хочет тренировать классную команду. Чтобы, приняв ее, собрать хороших исполнителей и поднять ее на высокий уровень. Повторюсь: я так предполагаю. А как оно было на самом деле, не могу сказать», - сказал Поркуян.

Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко объявил о том, что уходит из сборной Украины после выхода в четвертьфинал Евро-2020. Он не стал продлевать контракт с УАФ.

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