Де Пена не летал на спарринг Динамо с Фенербахче

Клуб и уругваец пока еще не пришли к единому мнению о дальнейшем сотрудничестве

  • 06.08.2021 03:26
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Де Пена не летал на спарринг Динамо с Фенербахче
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Киевское «Динамо» четвертого августа провело товарищеский матч в Турции против «Фенербахче» (1:1).

Кроме главного тренера Мирчи Луческу, Владислава Супряги и Дениса Попова, в Турцию не летал еще один игрок основной обоймы футболистов – полузащитник Карлос Де Пена.

Истинной причины отсутствия уругвайца в составе делегации «Динамо» пока нет, однако, не исключено, что такой шаг тренерского штаба продиктован тем, что клуб и футболист пока еще не пришли к единому мнению о дальнейшей судьбе Де Пены в «Динамо». Контракт игрока с киевлянами истекает в конце нынешнего года.

По имеющейся информации, уругваец может продлить свои отношения с «Динамо», однако уже на более выгодных для себя условиях, поскольку сейчас является одним из самых низкооплачиваемых футболистов «Динамо».

Впрочем, ожидается, что в скором времени переговоры между клубом и легионером завершатся, после чего станет ясно, останется ли Де Пена в «Динамо» или же покинет команду в качестве свободного агента.

Де Пена перешел в «Динамо» в январе 2019 года в качестве свободного агента. В минувшем сезоне провел за киевскую команду 33 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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