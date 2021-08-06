Тренер Генка: «Шахтеру придется приложить немало усилий, чтобы пройти нас»

Главный тренер бельгийского «Генка» Джон ван ден Бром прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:2) в матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.
«Против очень сильного соперника мы играли дисциплинировано, владели мячом и смогли забить. Потом этот пенальти и второй гол, который я вообще не хочу комментировать. Ошибка за ошибкой — и мяч в воротах. Однако «Шахтеру» придется приложить немало усилий, чтобы пройти дальше», - сказал Джон ван ден Бром.
Ответная встреча состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.
Источник — Футбол 1/2/3
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