Тренер Генка: «Шахтеру придется приложить немало усилий, чтобы пройти нас»

Главный тренер бельгийского «Генка» Джон ван ден Бром прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:2) в матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Против очень сильного соперника мы играли дисциплинировано, владели мячом и смогли забить. Потом этот пенальти и второй гол, который я вообще не хочу комментировать. Ошибка за ошибкой — и мяч в воротах. Однако «Шахтеру» придется приложить немало усилий, чтобы пройти дальше», - сказал Джон ван ден Бром.

Ответная встреча состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.