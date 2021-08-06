ДЕНИСОВ: «Мирон Маркевич еще не сказал своего последнего слова в футболе»

Известный журналист – о новом главном тренере сборной Украины

  • 06.08.2021 01:40
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ДЕНИСОВ: «Мирон Маркевич еще не сказал своего последнего слова в футболе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал, кто, по его мнению, может возглавить национальную сборную Украины.

«Сборная находится в ситуации, когда уже сыграно три матча отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 и Украина находится в очень сложной ситуации в турнирной таблице. Поэтому сейчас важно, чтобы смена тренерского штаба произошла максимально органично.

Безусловно, многие на сегодняшний день называют кандидатом № 1 на пост главного тренера сборной Сергея Реброва. Но у него соглашение с Аль-Айном. И насколько мне известно, оно достаточно жесткое. Поэтому маловероятно, что Ребров прямо сейчас возглавит сборную.

На мой взгляд, оптимальным кандидатом был бы Мирон Маркевич. Он явно не сказал своего последнего слова в футболе, он свободен и для него это точно будет огромным вызовом и огромной ответственностью. Возможности Маркевича мы хорошо знаем — его Металлист, равно как и Днепр, в свое время играл в яркий атакующий футбол. Поэтому можно не сомневаться: сборная свой стиль не должна потерять», - отметил Денисов.

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Источник — Новое время

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