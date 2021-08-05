Квалификация Q3 Лиги Европы. Практически определен соперник Зари

В Европе прошли первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
Практически определен соперник луганской «Зари» в Q4. Австрийский клуб «Рапид» Вена разгромил кипрский «Анортосис» со счетом 3:0 и близок к тому, чтобы стать оппонентом луганчан в следующем раунде.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Ответные матчи пройдут 12 августа.
Лига Европы 2021/22
Квалификация Q3. Первые матчи, 5 августа
- Кайрат Алматы (Казахстан) – Алашкерт (Армения) – 0:0
- Яблонец (Чехия) – Селтик (Шотландия) – 2:4
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Слован Братислава (Словакия) – 1:3
- Омония (Кипр) – Флора (Эстония) – 1:0
- Галатасарай (Турция) – Сент-Джонстон (Шотландия) – 1:1
- Мура (Словения) – Жальгирис (Литва) – 0:0
- Рапид (Австрия) – Анортосис (Кипр) – 3:0
Квалификация Лиги Европы Q4
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Источник — Sport.ua
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