Рапид Вена
3 : 0
Анортосис
05.08.2021, FT

Квалификация Q3 Лиги Европы. Практически определен соперник Зари

Австрийский клуб «Рапид» Вена разгромил кипрский «Анортосис» со счетом 3:0

  • 05.08.2021 23:27
  • 2085 просмотров
  • 2 комментария
Квалификация Q3 Лиги Европы. Практически определен соперник Зари
© ФК Рапид Вена

В Европе прошли первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Практически определен соперник луганской «Зари» в Q4. Австрийский клуб «Рапид» Вена разгромил кипрский «Анортосис» со счетом 3:0 и близок к тому, чтобы стать оппонентом луганчан в следующем раунде.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Ответные матчи пройдут 12 августа.

Лига Европы 2021/22

Квалификация Q3. Первые матчи, 5 августа

  • Кайрат Алматы (Казахстан) – Алашкерт (Армения) – 0:0
  • Яблонец (Чехия) – Селтик (Шотландия) – 2:4
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Слован Братислава (Словакия) – 1:3
  • Омония (Кипр) – Флора (Эстония) – 1:0
  • Галатасарай (Турция) – Сент-Джонстон (Шотландия) – 1:1
  • Мура (Словения) – Жальгирис (Литва) – 0:0
  • Рапид (Австрия) – Анортосис (Кипр) – 3:0

Квалификация Лиги Европы Q4

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 06.08.2021 00:31
    -1
    Вітаємо Зорю в груповому раунді 3-ї європейської ліги
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 05.08.2021 23:52
    -1
    И навидут они энтой "третьей силе" решку.
    Ссылка
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