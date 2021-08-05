ВИДЕО. Как Озил прокинул Сидорчуку мяч между ног, а также сделал топ-ассист

Киевское «Динамо» в рамках подготовки к Лиге чемпионов провело на выезде товарищеский матч с турецким «Фенербахче» (1:1).

Отличную игру продемонстрировал знаменитый немецкий хавбек Месут Озил. В одном из эпизодов он прокинул Сидорчуку мяч между ног. Кроме того, Месут Озил сделал топ-ассист на Димитриса Пелкаса.

Финт Озила, между ног Сидорчука

ГОЛ! 1:1. Пелкас, 63 мин (ассист – Озил)