ВИДЕО. Как Озил прокинул Сидорчуку мяч между ног, а также сделал топ-ассист

«Динамо» провело на выезде товарищеский матч с турецким «Фенербахче»

  • 05.08.2021 22:07
  • 3265 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Озил прокинул Сидорчуку мяч между ног, а также сделал топ-ассист
© ФК Фенербахче. Месут Озил

Киевское «Динамо» в рамках подготовки к Лиге чемпионов провело на выезде товарищеский матч с турецким «Фенербахче» (1:1).

Отличную игру продемонстрировал знаменитый немецкий хавбек Месут Озил. В одном из эпизодов он прокинул Сидорчуку мяч между ног. Кроме того, Месут Озил сделал топ-ассист на Димитриса Пелкаса.

Финт Озила, между ног Сидорчука

ГОЛ! 1:1. Пелкас, 63 мин (ассист – Озил)

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    online
      andre_lui, 05.08.2021 22:57
    0
    Ну и толку? Если Кендзера был на мяче первый? По сути тут Сидорчук в +. Заставил Озила потерять мяч. В ситуации с ассистом уже Кендзера проиграл позицию, пас хороший
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