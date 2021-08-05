Источник: Попов на 90% порвал «кресты». На той же ноге, где была операция

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов получил серьезную травму в матче против «Вереса» и рискует выбыть из обоймы на длительный срок. Судя по информации источника, под вопросом может быть и дальнейшая карьера футболиста.
«Неутешительные новости для Дениса Попова. На 90% – «кресты». На той же ноге, где и была операция.
Точный диагноз завтра после артроскопии в Барселоне», – сообщает «Футбольный формат» в инстаграме.
Отметим, что в 2017-м году Попов получал подобную травму, когда играл за команду U-19.
Источник — Футбольный формат
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Выздоровления, Денис!
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