Источник: Попов на 90% порвал «кресты». На той же ноге, где была операция

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов получил серьезную травму в матче против «Вереса» и рискует выбыть из обоймы на длительный срок. Судя по информации источника, под вопросом может быть и дальнейшая карьера футболиста.

«Неутешительные новости для Дениса Попова. На 90% – «кресты». На той же ноге, где и была операция.

Точный диагноз завтра после артроскопии в Барселоне», – сообщает «Футбольный формат» в инстаграме.

Отметим, что в 2017-м году Попов получал подобную травму, когда играл за команду U-19.