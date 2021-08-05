Источник: Попов на 90% порвал «кресты». На той же ноге, где была операция

Карьера футболиста под вопросом

  • 05.08.2021 22:05
  • 4687 просмотров
  • 13 комментариев
Источник: Попов на 90% порвал «кресты». На той же ноге, где была операция
© УАФ. Денис Попов

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов получил серьезную травму в матче против «Вереса» и рискует выбыть из обоймы на длительный срок. Судя по информации источника, под вопросом может быть и дальнейшая карьера футболиста.

«Неутешительные новости для Дениса Попова. На 90% – «кресты». На той же ноге, где и была операция.

Точный диагноз завтра после артроскопии в Барселоне», – сообщает «Футбольный формат» в инстаграме.

Отметим, что в 2017-м году Попов получал подобную травму, когда играл за команду U-19.

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Источник — Футбольный формат

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rasta13
      rasta13, 05.08.2021 23:00
    +1
    Очень грустно, надеюсь все не так плохо как написали.
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 05.08.2021 23:00
    0
    Блин, норм тип..жаль..здоровья и успешной карьеры, после реабилитации! Он сильный, справится!
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 05.08.2021 22:56
    0
    Що у Попова ранішэ теж булы "хресты"?Щось я такого не пам"ятаю
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 05.08.2021 22:54
    +2
    Блин. Искрении жалко Дениса
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 05.08.2021 22:52
    +1
    Все умные, главное здоровье, оно то так, но парень ещё не заработал себе на будущее, а что он ещё умеет кроме футбола? Ну бум надеятся что жилка у Дениса есть и сможет себя реализовать вне футбола
    Ссылка
    aleks19826
    online
      aleks19826, 05.08.2021 22:47
    +1
    Другий Тарас михалік. Той тоже був другим мальдіні, а десь став на бровку коли в супермаркет ішов і все порвано. Для такої позиції не гравець.б хай виздоровлює і в Грецію чи бельгію
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    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 05.08.2021 22:44
    0
    2 раза в одном месте, считай конец нормальной карьеры, жаль, норм защитник
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 05.08.2021 22:20
    +7
    Выздоравливай Денис !!!
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    avtv5555
      avtv5555, 05.08.2021 22:18
    +6
    Жаль парня., да и для сборной это потеря, не так у нас уж и много нормальных центральных защитников. В будущем может стать капитаном Динамо, если конечно травмы не замучают.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 05.08.2021 22:17
    +5
    Если второй раз на той же ноге..это по сути конец карьеры к сожалению..
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 05.08.2021 22:17
    +7
    Жопа, если правда ((
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    Lion
      Lion, 05.08.2021 22:14
    +10
    Здоровье прежде всего.
    Выздоравливай!
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    seregka1991
    online
      seregka1991, 05.08.2021 22:11
    +10
    Это серьезно. Надо думать прежде всего про здоровье.
    Выздоровления, Денис!
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