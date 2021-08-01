Киевское «Динамо» победило ровненский «Верес» со счетом 4:0 в домашнем поединке 2-го тура УПЛ.

На 32 минуте матча защитник киевлян Денис Попов получил травму и был заменен.

Ассистент главного тренера «Динамо» Эмил Карас после матча ответил на вопрос о травме защитника:

«Я пока не знаю, вопрос нужно адресовать врачам. Тот стык с нападающим гостей мне сразу не понравился. Будем надеяться, что это только ушиб. Денис прикладывал лед в раздевалке, ему поставили специальный аппарат. Думаю, что в ближайшие дни он пройдет более тщательный медосмотр».

ВИДЕО. Насколько серьезна травма? Попов получил повреждение в матче УПЛ