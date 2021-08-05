ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Красников – вице-президент Металлиста

Ранее он занимал должность президента клуба

  • 05.08.2021 20:50
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Красников – вице-президент Металлиста
© ФК Металл Харьков. Евгений Красников

Евгений Красников назначен вице-президентом футбольного клуба «Металлист». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Наконец все стало на свои места – президентом «Металлиста» избран Александр Владиленович Ярославский.

За этот долгий период не было ни одного дня, чтобы мы не обсуждали тему возрождения «Металлиста».

Мечты сбываются. Вперед, «Металлист»!», – сказал Красников.

Отметим, что ранее Евгений Красников занимал должность президента клуба.

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Источник — ФК Металлист

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
      rus, 05.08.2021 21:31
    0
    Отличная новость!
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