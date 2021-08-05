ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Красников – вице-президент Металлиста

Евгений Красников назначен вице-президентом футбольного клуба «Металлист». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Наконец все стало на свои места – президентом «Металлиста» избран Александр Владиленович Ярославский.
За этот долгий период не было ни одного дня, чтобы мы не обсуждали тему возрождения «Металлиста».
Мечты сбываются. Вперед, «Металлист»!», – сказал Красников.
Отметим, что ранее Евгений Красников занимал должность президента клуба.
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Источник — ФК Металлист
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