ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Красников – вице-президент Металлиста

Евгений Красников назначен вице-президентом футбольного клуба «Металлист». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Наконец все стало на свои места – президентом «Металлиста» избран Александр Владиленович Ярославский.

За этот долгий период не было ни одного дня, чтобы мы не обсуждали тему возрождения «Металлиста».

Мечты сбываются. Вперед, «Металлист»!», – сказал Красников.

Отметим, что ранее Евгений Красников занимал должность президента клуба.