Тренер Шахтера: «Исход противостояния с Колосом решится в Астане»

Наставник карагандинского «Шахтера» Магомед Адиев высказал мнение о предстоящем противостоянии с «Колосом».

— Ожидаем очень сложную игру. Мы знаем соперника, смотрели их матчи, анализировали. Это довольно-таки неплохая команда, я думаю, соперник попытается использовать свои сильные стороны. Мы же приложим свои усилия, поэтому будет интересная и сложная игра. Есть уверенность в том, что наше противостояние будет решаться в Астане.

— Какие последние новости в команде? Все ли игроки прилетели?

— Сейчас, можно сказать, у нас позитивное настроение, потому что многие футболисты оправляются после травм. Хозин, Назаренко, Тошев — те игроки, которые были в лазарете, сейчас они вместе с нами. Понятно, что они еще не в тех кондициях, в которых мы их хотели бы видеть, но то, что они тренируются с командой — это уже хорошо.

— Вы заявили на домашний матч «Астану Арену», с чем это связано?

— Конечно, мы хотели сыграть дома при своих болельщиках, но к сожалению, наш стадион не готов принимать матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций, — сказал Адиев.

Первый матч состоится пятого августа в Ковалевке, ответный — через пять дней в Казахстане.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» - «Шахтер».