Юрченко ведет переговоры с вице-чемпионом Польши

У украинского полузащитника Владлена Юрченко появился новый вариант для продолжения карьеры.

27-летний футболист сейчас ведет переговоры с «Ракувом». Этот клуб является действующим вице-чемпионом Польши. Также в 2021 году «Ракув» добыл первые трофеи в своей истории – Кубок и Суперкубок страны.

Сегодня потенциально новой команде Юрченко предстоит провести матч с российским «Рубином» в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций.

Напомним, что воспитанник «Шахтера» покинул «Зарю» в межсезонье на правах свободного агента. За два года в луганской «Заре» Юрченко забил 16 голов и сделал 13 ассистов в 68-ми матчах.