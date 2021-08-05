Юрченко ведет переговоры с вице-чемпионом Польши

Экс-хавбек «Зари» может продолжить карьеру в «Ракуве»

  • 05.08.2021 18:54
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Юрченко ведет переговоры с вице-чемпионом Польши
© ФК Заря Луганск. Владлен Юрченко

У украинского полузащитника Владлена Юрченко появился новый вариант для продолжения карьеры.

27-летний футболист сейчас ведет переговоры с «Ракувом». Этот клуб является действующим вице-чемпионом Польши. Также в 2021 году «Ракув» добыл первые трофеи в своей истории – Кубок и Суперкубок страны.

Сегодня потенциально новой команде Юрченко предстоит провести матч с российским «Рубином» в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций.

Напомним, что воспитанник «Шахтера» покинул «Зарю» в межсезонье на правах свободного агента. За два года в луганской «Заре» Юрченко забил 16 голов и сделал 13 ассистов в 68-ми матчах.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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