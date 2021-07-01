Владлен ЮРЧЕНКО: «Время в Заре я никогда не забуду»

27-летний украинский полузащитник Владлен Юрченко попрощался с луганской «Зарей». Футболист покинул украинский клуб в связи с истечением срока контракта.

«Сегодня закончился мой контракт с ФК «Заря», я хочу сказать спасибо за эти два года, это было великолепное время, которое я никогда не забуду, я кайфовал находиться с каждым из вас на поле и вне его, хочу поблагодарить тренерский штаб, весь медицинский персонал и всех сотрудников клуба за помощь и проделанную работу, спасибо болельщикам, которые везде поддерживали нас. Я наслаждался, играя тут, и буду в дальнейшем поддерживать вас. Я не говорю «прощай», я говорю «до свидания», — написал Юрченко.

Владлен защищал цвета «Зари» с лета 2019 года после перехода из «Вайле» в качестве свободного агента. Всего футболист провел за луганскую команду 68 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 13 результативных передач.