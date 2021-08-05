Стало известно, почему матч Ингулец – Динамо состоится в среду

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, почему матч 4-го тура чемпионата Украины «Ингулец» – «Динамо» состоится в среду, 18 августа.
«У нас есть официальное обращение от обоих клубов, которые согласовали проведение этого матча. Здесь нет никаких нарушений регламента, поэтому дирекция согласилась.
«Динамо» обратилось к «Ингульцу», а клуб из Петрово ответил согласием. Они этот вопрос между собой согласовали. У нас не было оснований для отказа.
Мы знаем, что это связанно с товарищеским матчем «Динамо» в рамках подготовки к встречам Лиги чемпионов. Дирекция пошла навстречу, чтобы наши клубы как можно лучше подготовились к еврокубкам. Тем более, что «Ингулец» поддержал», – сказал Дикий.
Ранее сообщалось, что 14 августа в окрестностях Милана состоится товарищеский матч «Динамо» – «Интер».
Источник — Трибуна
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