Стало известно, почему матч Ингулец – Динамо состоится в среду

Все из-за спарринга киевлян с «Интером»

  • 05.08.2021 18:36
  • 4172 просмотра
  • 7 комментариев
Стало известно, почему матч Ингулец – Динамо состоится в среду
© ТК Футбол. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, почему матч 4-го тура чемпионата Украины «Ингулец» – «Динамо» состоится в среду, 18 августа.

«У нас есть официальное обращение от обоих клубов, которые согласовали проведение этого матча. Здесь нет никаких нарушений регламента, поэтому дирекция согласилась.

«Динамо» обратилось к «Ингульцу», а клуб из Петрово ответил согласием. Они этот вопрос между собой согласовали. У нас не было оснований для отказа.

Мы знаем, что это связанно с товарищеским матчем «Динамо» в рамках подготовки к встречам Лиги чемпионов. Дирекция пошла навстречу, чтобы наши клубы как можно лучше подготовились к еврокубкам. Тем более, что «Ингулец» поддержал», – сказал Дикий.

Ранее сообщалось, что 14 августа в окрестностях Милана состоится товарищеский матч «Динамо» – «Интер».

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Источник — Трибуна

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    _-AK228
    online
      _-AK228, 05.08.2021 19:47
    -1
    Реально бардачело.. споро буду переносить матчи когда будет идти дождь и футболистам будет не хотеться мокнуть
    Ссылка
    Михаил Орловский
      Михаил Орловский, 05.08.2021 19:33
    -1
    Попробывал бы Ингулец не поддержать, сразу облэнерго электричество для всего колхоза отключит и воду перекроют. Демократия, однако! Колхозлига форева!
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 05.08.2021 19:30
    +3
    Phantom1993, 05.08.2021 19:07
    Такой бардак только у нас творится
    Це не бардак, а повсякденні робочі питання
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 05.08.2021 19:29
    +3
    barley ear, 05.08.2021 19:27
    Динамо готовится к Суперкубку, который перенесли по их просьбе?
    Так чемпіонам все можна! Тільки Київ, тільки Динамо Київ!!!!!
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    barley ear
      barley ear, 05.08.2021 19:27
    -2
    Динамо готовится к Суперкубку, который перенесли по их просьбе?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 05.08.2021 19:19
    +1
    Тому що базар-ліга, в якій товариські матчі важливіше за офіційні
    Ссылка
    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 05.08.2021 19:07
    -3
    Такой бардак только у нас творится
    Ссылка
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