Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «У нас один из самых молодых коллективов в Европе»

Главный тренер «горняков» рассказал в программе «Другой взгляд» в приложении «Shakhtar Club» о игровой схеме команды, бразильских игроках и соперниках в чемпионате.

– Вы часто используете схему 4-2-3-1, как вы ее подбираете - под имеющихся игроков или наоборот?

– Я смотрю в первую очередь на футболистов и только потом я могу начать строить свою тактику, но если нужно - могу адаптироваться под ситуацию. Проблема не в числах, 4-2-3-1, 4-3-2-1, проблема в том, что футболисты должны знать, что именно делать на поле, и делать это хорошо.

– На ваш взгляд какая схема подходит Шахтеру и определились ли вы уже со схемой для нашей команды?

– Самое главное - это чтобы сильнейшие футболисты играли все вместе. Нужно совместить лучшие качества сильнейших футболистов и тогда будет легче добиться нужного результата. Когда у тебя есть нужные качества - нет никаких ограничений.

– Готовы ли вы к тому, что в чемпионате Украины соперники будут закрываться и вы вынуждены будете играть первым номером?

– Мы конечно готовы, потому что когда я был в Сассуоло, то многие команды уже тогда закрывались против нас в обороне. Это не хорошо или плохо, самое главное - знать как играть в таком случае и как развивать нашу игру. Я уже знаю, что многие команды в Украине будут сидеть в обороне, но мы должны готовиться к этому, потому что в конце концов - это тоже футбол.

– В последние годы Шахтер делал ставку на бразильских игроков. Будете ли вы придерживаться этого курса?

– Во-первых, Шахтер будет делать ставку на сильных футболистов, очень хороших футболистов. Окей, они бразильцы, вопрос ведь не в национальности – футболист из Украины, из Бразилии или Италии, вопрос в том - кто сильный, кто очень сильный, и кто слабый. Я считаю это плюсом, что у нас есть много бразильцев, так как вместе они очень хорошо взаимодействуют друг с другом, у них есть традиции, культура, и вместе они создают хороший коллектив. Но точно могу сказать, что Шахтер всегда покупал сильных футболистов и до сегодняшнего дня эта традиция остается.

– Что вы прежде всего сказали игрокам Шахтера, когда приехали на первую тренировку. Возможно, поставили свои условия?

– Я сразу им сказал, что мы будем упорно работать, но в то же время мы будем развлекаться.

– Ваша тренерская деятельность - это больше о тактическом или комбинационном футболе?

– Все вместе, потому что одно связано с другим, и наоборот. Ведь когда футболист индивидуально улучшить свой уровень - вся команда может стать лучше. У каждого футболиста есть свое развитие, связанное с командой, и поэтому мы хотим, чтобы футболисты улучшили свою игру.

– Что бы вы хотели в первую очередь воспитать в игроках Шахтера? Чему научить их?

– У нас один из самых молодых коллективов в Европе, и у молодого футболиста немного меньше опыта, чем у других - если бы он был опытный, мы бы уже не говорили, что он молодой. Что бы я хотел особо передать им? Это то, что несмотря на то, что у нас молодая команда, мы можем сразу начать выигрывать, и конечно каждый футболист, особенно молодежь, должны понять, что это очень сложно, поэтому они должны начать усердно работать и добиться необходимых результатов. Что я всегда просил и продолжаю просить - это чтобы молодые футболисты стали сразу взрослыми. Мы точно сильная команда, футболисты все сильные, но этого еще не достаточно - нужно им донести, что они сильные и продолжать много работать.

– У Шахтера исторически сложилось горячее противостояние с киевским Динамо. Скажите, вы уже изучали соперника?

– Для нас самое главное - это улучшить наш уровень, но и за соперником тоже нужно смотреть - мы должны знать, как делать больно сопернику. Я знаю, что в прошлом сезоне Динамо все выиграло и они заслужили все эти трофеи, они чемпионы, и в данный момент они фавориты, чтобы выиграть снова чемпионат, но мы готовы бороться.

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