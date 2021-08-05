Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «У нас один из самых молодых коллективов в Европе»

Наставник «Шахтера» – о своей команде

  • 05.08.2021 18:20
  • 125 просмотров
  • 1 комментарий
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «У нас один из самых молодых коллективов в Европе»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «горняков» рассказал в программе «Другой взгляд» в приложении «Shakhtar Club» о игровой схеме команды, бразильских игроках и соперниках в чемпионате.

– Вы часто используете схему 4-2-3-1, как вы ее подбираете - под имеющихся игроков или наоборот?
– Я смотрю в первую очередь на футболистов и только потом я могу начать строить свою тактику, но если нужно - могу адаптироваться под ситуацию. Проблема не в числах, 4-2-3-1, 4-3-2-1, проблема в том, что футболисты должны знать, что именно делать на поле, и делать это хорошо.

– На ваш взгляд какая схема подходит Шахтеру и определились ли вы уже со схемой для нашей команды?
– Самое главное - это чтобы сильнейшие футболисты играли все вместе. Нужно совместить лучшие качества сильнейших футболистов и тогда будет легче добиться нужного результата. Когда у тебя есть нужные качества - нет никаких ограничений.

– Готовы ли вы к тому, что в чемпионате Украины соперники будут закрываться и вы вынуждены будете играть первым номером?
– Мы конечно готовы, потому что когда я был в Сассуоло, то многие команды уже тогда закрывались против нас в обороне. Это не хорошо или плохо, самое главное - знать как играть в таком случае и как развивать нашу игру. Я уже знаю, что многие команды в Украине будут сидеть в обороне, но мы должны готовиться к этому, потому что в конце концов - это тоже футбол.

– В последние годы Шахтер делал ставку на бразильских игроков. Будете ли вы придерживаться этого курса?
– Во-первых, Шахтер будет делать ставку на сильных футболистов, очень хороших футболистов. Окей, они бразильцы, вопрос ведь не в национальности – футболист из Украины, из Бразилии или Италии, вопрос в том - кто сильный, кто очень сильный, и кто слабый. Я считаю это плюсом, что у нас есть много бразильцев, так как вместе они очень хорошо взаимодействуют друг с другом, у них есть традиции, культура, и вместе они создают хороший коллектив. Но точно могу сказать, что Шахтер всегда покупал сильных футболистов и до сегодняшнего дня эта традиция остается.

– Что вы прежде всего сказали игрокам Шахтера, когда приехали на первую тренировку. Возможно, поставили свои условия?
– Я сразу им сказал, что мы будем упорно работать, но в то же время мы будем развлекаться.

– Ваша тренерская деятельность - это больше о тактическом или комбинационном футболе?
– Все вместе, потому что одно связано с другим, и наоборот. Ведь когда футболист индивидуально улучшить свой уровень - вся команда может стать лучше. У каждого футболиста есть свое развитие, связанное с командой, и поэтому мы хотим, чтобы футболисты улучшили свою игру.

– Что бы вы хотели в первую очередь воспитать в игроках Шахтера? Чему научить их?
– У нас один из самых молодых коллективов в Европе, и у молодого футболиста немного меньше опыта, чем у других - если бы он был опытный, мы бы уже не говорили, что он молодой. Что бы я хотел особо передать им? Это то, что несмотря на то, что у нас молодая команда, мы можем сразу начать выигрывать, и конечно каждый футболист, особенно молодежь, должны понять, что это очень сложно, поэтому они должны начать усердно работать и добиться необходимых результатов. Что я всегда просил и продолжаю просить - это чтобы молодые футболисты стали сразу взрослыми. Мы точно сильная команда, футболисты все сильные, но этого еще не достаточно - нужно им донести, что они сильные и продолжать много работать.

– У Шахтера исторически сложилось горячее противостояние с киевским Динамо. Скажите, вы уже изучали соперника?
– Для нас самое главное - это улучшить наш уровень, но и за соперником тоже нужно смотреть - мы должны знать, как делать больно сопернику. Я знаю, что в прошлом сезоне Динамо все выиграло и они заслужили все эти трофеи, они чемпионы, и в данный момент они фавориты, чтобы выиграть снова чемпионат, но мы готовы бороться.

Полную версию интервью смотрите по ссылке

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
      zzg77, 05.08.2021 18:27
    0
    Уже начинает тошнить от постоянных интервью!!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности