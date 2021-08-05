ЛЕВЧЕНКО: «Реброву придется поставить на чашу весов репутацию тренера»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о Сергее Реброве, который рассматривается в качестве кандидата на должность нового главного тренера национальной команды.
«В идеале Ребров выглядит лучшим выбором. Это если получится вырвать его из ОАЭ, где он недавно подписал контракт. Во-первых, он опытный уже тренер, во-вторых, не так сильно оторван от наших реалий. Он хорошо знает многих футболистов, тех же динамовцев тренировал. Но реально ли его приглашение?
Есть контракт, кроме того, в каком состоянии достается команда. На чашу весов положится репутация тренера, который должен будет принять команду в разгар отборочного цикла ЧМ-2022, который украинцы начали неудачно», - сказал Левченко.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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