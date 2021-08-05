ЛЕВЧЕНКО: «Реброву придется поставить на чашу весов репутацию тренера»

Специалист – о потенциальном кандидате на пост наставника сборной Украины

  • 05.08.2021 18:10
  • 432 просмотра
  • 0 комментариев
ЛЕВЧЕНКО: «Реброву придется поставить на чашу весов репутацию тренера»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о Сергее Реброве, который рассматривается в качестве кандидата на должность нового главного тренера национальной команды.

«В идеале Ребров выглядит лучшим выбором. Это если получится вырвать его из ОАЭ, где он недавно подписал контракт. Во-первых, он опытный уже тренер, во-вторых, не так сильно оторван от наших реалий. Он хорошо знает многих футболистов, тех же динамовцев тренировал. Но реально ли его приглашение?

Есть контракт, кроме того, в каком состоянии достается команда. На чашу весов положится репутация тренера, который должен будет принять команду в разгар отборочного цикла ЧМ-2022, который украинцы начали неудачно», - сказал Левченко.

Читайте также: Не Ребров. Экс-наставник «Динамо» может заменить Шевченко в сборной Украины

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности