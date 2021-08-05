Ярослав МАРТЫНЮК: «К игре с Вересом мобилизуемся на 200%»

Капитан львовского «Руха» Ярослав Мартынюк прокомментировал замену Ивана Федыка на Леонида Кучука у руля клуба.

«В первую очередь, Леонид Станиславович нам знаком. Я думаю, что ребята к игре с «Вересом» все мобилизуются, дадут на тренировках не 100, а 200%. Выйдем заряженными на победу», - сказал Мартынюк.

Напомним, в двух стартовых турах УПЛ «Рух» не набрал ни одного очка. Львовская команда проиграла два матча: «Металлисту» 1925 (1:2) и «Ворскле» (0:2).

Поединок «Рух» – «Верес» состоится в субботу, 7 августа. Начало - в 17:00.