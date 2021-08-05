Юрий КЛИМЧУК: «Два поражения в УПЛ загнали нас в яму»

Полузащитник львовского «Руха» Юрий Климчук прокомментировал назначение Леонида Кучука на пост главного тренера команды.

«Это для нас будет как новый толчок, потому что поражения в двух играх немного загнали нас в яму, но, я думаю, с новым тренером нам удастся выбраться из нее.

Все понимали, что нам нужны были перемены. Поэтому все надеются, что для нас это будет хорошо, и все встретили это с улыбкой», - сказал Климчук.

Напомним, Кучук возглавлял «желто-черных» в период с февраля по ноябрь 2019-го. В общем у руля «Руха» Леонид Станиславович провел 33 матча: 19 побед, 8 ничьих и 6 поражений.

Напомним, в двух стартовых турах УПЛ «Рух» не набрал ни одного очка. Львовская команда проиграла два матча: «Металлисту» 1925 (1:2) и «Ворскле» (0:2).