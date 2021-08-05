Атлетико и Барселона интересуются звездой Манчестер Сити

Чемпионы Англии намерены продать Бернарду Силву

  • 05.08.2021 15:59
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Атлетико и Барселона интересуются звездой Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Два испанских топ-клуба проявляют интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве. Речь идет о «Барселоне» и «Атлетико» Мадрид.

Сам «Манчестер Сити» готов продать португальца, чтобы освободить деньги и место в составе для Джека Грилиша из «Астон Виллы».

Бернарду Силва готов продолжить карьеру в Испании. Руководство «Барселоны» уже связывалось с представителями «Сити» несколько недель назад для обсуждения возможного трансфера Силвы.

Бернарду Силва перешел в «Манчестер Сити» летом 2017 года из «Монако» за 50 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету хавбека 5 голов и 9 ассистов в 45 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего португальца оценивается в 70 миллионов евро.

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Источник — El Mundo Deportivo

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