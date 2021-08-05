Динамо заявило 18-летнего Диалло на сезон в УПЛ

Юный хавбек внесен в список Б

  • 05.08.2021 15:36
  • 3298 просмотров
  • 15 комментариев
Динамо заявило 18-летнего Диалло на сезон в УПЛ
© Telegram. Самба Диалло

«Динамо» внесло 18-летнего полузащитника Самбу Диалло в заявку на УПЛ сезона 2021/2022.

18-летний сенегальский игрок числится в списке Б. Игровой номер Диалло пока что не указан:

О том, что «Динамо» подписало Диалло, сообщалось в конце июля. По слухам, киевляне выиграли борьбу за него у «Лилля», «Ренна» и «Андерлехта».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УПЛ

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    stopor2016
      stopor2016, 05.08.2021 16:28
    0
    ILUZIONIST, 05.08.2021 16:17
    С Сурком в казино разве только
    Чемпион - он и в казинЕ чемпион!
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 05.08.2021 16:22
    0
    і знову на "скрєпном" заявка(((
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
      ILUZIONIST, 05.08.2021 16:17
    -7
    kum_Poltava_, 05.08.2021 15:45
    Та пофіг, аби грав.
    С Сурком в казино разве только
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 05.08.2021 16:16
    -3
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 05.08.2021 16:14
    +2
    Alexander Киев, 05.08.2021 15:45
    " 100% білий " - говорили они совы ФАААААССС
    А ты 1000% не из Киева!!!
    Дешевка тупая!!!
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 05.08.2021 16:11
    -1
    Просто в Африке с математикой плохо
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
      ILUZIONIST, 05.08.2021 16:09
    -9
    Луческу видит, что с отечественным материалом каши не сваришь.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 05.08.2021 15:56
    -8
    Alexander Киев, 05.08.2021 15:45
    " 100% білий " - говорили они совы ФАААААССС
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 05.08.2021 15:55
    -8
    Типичный казак.
    Ссылка
    kum_Poltava_
      kum_Poltava_, 05.08.2021 15:46
    +4
    Але дуже малий і легкий.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 05.08.2021 15:45
    -8
    " 100% білий " - говорили они совы ФАААААССС
    Ссылка
    kum_Poltava_
      kum_Poltava_, 05.08.2021 15:45
    +2
    predominator, 05.08.2021 15:40
    ну никак на 18 не выглядит))
    Та пофіг, аби грав.
    Ссылка
    predominator
    online
      predominator, 05.08.2021 15:40
    0
    ну никак на 18 не выглядит))
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 05.08.2021 15:39
    0
    Ему лет 25. эТо очевидно. Тут на фото он ещё молодо получился. Погуглить в 16 старше выглядел. На те же 25
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 05.08.2021 15:37
    +7
    Лишь бы не был переписанным, а то таких случаев вагон)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности