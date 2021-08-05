Динамо заявило 18-летнего Диалло на сезон в УПЛ

«Динамо» внесло 18-летнего полузащитника Самбу Диалло в заявку на УПЛ сезона 2021/2022.
18-летний сенегальский игрок числится в списке Б. Игровой номер Диалло пока что не указан:
О том, что «Динамо» подписало Диалло, сообщалось в конце июля. По слухам, киевляне выиграли борьбу за него у «Лилля», «Ренна» и «Андерлехта».
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Источник — УПЛ
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