Динамо заявило 18-летнего Диалло на сезон в УПЛ

«Динамо» внесло 18-летнего полузащитника Самбу Диалло в заявку на УПЛ сезона 2021/2022.

18-летний сенегальский игрок числится в списке Б. Игровой номер Диалло пока что не указан:

О том, что «Динамо» подписало Диалло, сообщалось в конце июля. По слухам, киевляне выиграли борьбу за него у «Лилля», «Ренна» и «Андерлехта».