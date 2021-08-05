Максим ФЕЩУК: «Колосу нужно решить судьбу противостояния в Ковалевке»

Экс-игрок казахского «Шахтера» – о перспективах команды Руслана Костышина в Лиге конференций

  • 05.08.2021 16:17
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Максим ФЕЩУК: «Колосу нужно решить судьбу противостояния в Ковалевке»
© ФК Арсенал-Киев. Максим Фещук

Известный украинский футболист Максим Фещук, в 2015 году защищавший цвета карагандинского «Шахтера», рассказал, чего он ждет от сегодняшнего противостояния в Ковалевке.

«На мой взгляд, «Колосу» повезло с жеребьевкой. «Шахтер» — вполне проходимый соперник, несмотря на то, что в предыдущем раунде Лиги конференций он заставил сойти с дистанции румынский ФК «Стяуа», который более именитый, чем «Колос».

Я внимательно слежу за чемпионатом Казахстана, ведь кроме «Шахтера» пришлось играть и за «Тараз». Хотя анализировать состояние клубного футбола в этой стране довольно сложно, для всех команд–участниц характерны очень значительные ротации состава.

Однако «Колосу» не стоит недооценивать карагандинцев. Нужно постараться сыграть компактно, нагнетать темп и победить с комфортным преимуществом в 2-3 мяча.

Думаю, что это подопечным Руслана Костышина под силу. Это важно еще и потому, что «Колос» на следующей неделе ждет длительный перелет в Караганду, непростая акклиматизация, игра на поле с искусственным покрытием», - сказал Фещук.

Матч «Колос» – «Шахтер Караганда» состоится в четверг, 5 августа. Начало в 21:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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