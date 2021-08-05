Стало известно, где Шахтер хочет провести матч плей-офф ЛЧ вместо Киева

Поединок может состояться в Харькове

  • 05.08.2021 14:41
  • 3965 просмотров
  • 16 комментариев
Стало известно, где Шахтер хочет провести матч плей-офф ЛЧ вместо Киева
© metalist.ua

В случае прохода в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» может провести домашний матч против «Монако» или пражской «Спарты» в Харькове на ОСК «Металлист». Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» не сможет провести домашний поединок в Киеве на НСК «Олимпийский» из-за того, что на нем пройдет праздничный концерт в честь Дня независимости Украины.

Для того, чтобы пройти в раунд плей-офф квалификации, «Шахтеру» нужно пройти «Генк». Первый матч на выезде команда Роберто Де Дзерби выиграла 2:1.

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Комментарии
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    Alexander Киев
      Alexander Киев, 05.08.2021 15:29
    0
    Alexander Киев, 05.08.2021 15:25
    40 млн украинцев за Шахтёр или 10 глориков за дк? - выбирай сам. Если информацию подаешь не правдивую или пишешь ради бреда, гуляй лесом. На матче Шахтёра даже против Ингульца не было 5к, а было 8200 (+) оф. инфа, а на ДНО - не было 13к. Так что, трепло ты. Гуляй.
    я даже ошибся* «Шахтер» – «Ингулец» – 9 129 зрителей (!)
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 05.08.2021 15:25
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 05.08.2021 15:22
    5000 или 13000?
    Арендовать или свой стадион?
    В Донецк закрыта дорога вам ваш президент теперь "Патриот"
    40 млн украинцев за Шахтёр или 10 глориков за дк? - выбирай сам. Если информацию подаешь не правдивую или пишешь ради бреда, гуляй лесом. На матче Шахтёра даже против Ингульца не было 5к, а было 8200 (+) оф. инфа, а на ДНО - не было 13к. Так что, трепло ты. Гуляй.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 05.08.2021 15:23
    -1
    Face Control, 05.08.2021 15:17
    А вы тогда давайте поближе к Кипру.
    Для чего Кипр?
    Ну Ринат прокладывает руду через Швейцарию, я ж не говорю ехать в Швейцарию))))
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 05.08.2021 15:22
    -1
    Alexander Киев, 05.08.2021 15:18
    Зачем куда то ехать? в Киеве все есть. Играют на лучшем стадионе страны, имеют базу, имеют академию под Киевом в Счастливом, открывают школы для детей в Киеве (!) - есть и в других городах. Зачем куда то ехать? из-за шайки слабоумных глориков дК? тут на Шахтёр практически такое же кол-тво болельщиков ходит как и на столетний - местный клуб. А ты говоришь менять город.. глупец или тупец, выбирай сам
    5000 или 13000?
    Арендовать или свой стадион?
    В Донецк закрыта дорога вам ваш президент теперь "Патриот"
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 05.08.2021 15:18
    -1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 05.08.2021 15:02
    Обоснуйте почему клуб представляющий свою страну должен ехать в другую?
    Я ж не говорю Шахтеру валить из страны.
    Пожалуйста есть Харьков.
    Шикарный город, один из лучших в стране.
    Шахтер принесет в бюджет много денег.
    Или же пожалуйста видите себя в плане бизнеса на равных условиях в Киеве.
    Я ж говорю для меня странно когда клуб миллиардер может купить на 40 млн. Игроков, а гораздо меньше не может потратить на собственную арену.
    Ах я совсем забыл болельщиков же не будет как Донбасс арене.
    Ну то такое.
    Именно такое отношение заслуживает ваш клуб.
    Учитесь у Зари простоте.
    Зачем куда то ехать? в Киеве все есть. Играют на лучшем стадионе страны, имеют базу, имеют академию под Киевом в Счастливом, открывают школы для детей в Киеве (!) - есть и в других городах. Зачем куда то ехать? из-за шайки слабоумных глориков дК? тут на Шахтёр практически такое же кол-тво болельщиков ходит как и на столетний - местный клуб. А ты говоришь менять город.. глупец или тупец, выбирай сам
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 05.08.2021 15:17
    -1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 05.08.2021 14:54
    Прекрасно там и оставайтесь. Ближе к Донбассу. Много своих болел.
    Много плюсов.
    А вы тогда давайте поближе к Кипру.
    Ссылка
    Jop12
      Jop12, 05.08.2021 15:03
    -2
    Alexander Киев, 05.08.2021 14:56
    Тогда ДНО киевское должно на Кипр переезжать
    мусоров место на пар*ше)
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 05.08.2021 15:02
    +1
    Alexander Киев, 05.08.2021 14:56
    Тогда ДНО киевское должно на Кипр переезжать
    Обоснуйте почему клуб представляющий свою страну должен ехать в другую?
    Я ж не говорю Шахтеру валить из страны.
    Пожалуйста есть Харьков.
    Шикарный город, один из лучших в стране.
    Шахтер принесет в бюджет много денег.
    Или же пожалуйста видите себя в плане бизнеса на равных условиях в Киеве.
    Я ж говорю для меня странно когда клуб миллиардер может купить на 40 млн. Игроков, а гораздо меньше не может потратить на собственную арену.
    Ах я совсем забыл болельщиков же не будет как Донбасс арене.
    Ну то такое.
    Именно такое отношение заслуживает ваш клуб.
    Учитесь у Зари простоте.
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 05.08.2021 14:59
    +1
    пусть в мариуполь чухают на завод к рыжему. со львова прогнали теперь здесь притулились
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 05.08.2021 14:58
    +1
    Alexander Киев, 05.08.2021 14:56
    Тогда ДНО киевское должно на Кипр переезжать
    Это болела акционера СКМ Лимитед говорит?
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 05.08.2021 14:56
    -3
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 05.08.2021 14:54
    Прекрасно там и оставайтесь. Ближе к Донбассу. Много своих болел.
    Много плюсов.
    Тогда ДНО киевское должно на Кипр переезжать
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 05.08.2021 14:54
    -2
    Прекрасно там и оставайтесь. Ближе к Донбассу. Много своих болел.
    Много плюсов.
    Ссылка
    Dosik
    online
      Dosik, 05.08.2021 14:52
    +1
    Iv70, 05.08.2021 14:50
    Давайте к нам,
    в Днепропетровск!
    А це де?
    Ссылка
    Iv70
      Iv70, 05.08.2021 14:50
    -6
    Давайте к нам,
    в Днепропетровск!
    Ссылка
    rus
      rus, 05.08.2021 14:46
    0
    Шо, опять?
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 05.08.2021 14:45
    +2
    скоро кличка команды Зенит перекочует к Шахтёру
    Ссылка
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