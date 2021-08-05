Стало известно, где Шахтер хочет провести матч плей-офф ЛЧ вместо Киева

В случае прохода в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» может провести домашний матч против «Монако» или пражской «Спарты» в Харькове на ОСК «Металлист». Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» не сможет провести домашний поединок в Киеве на НСК «Олимпийский» из-за того, что на нем пройдет праздничный концерт в честь Дня независимости Украины.

Для того, чтобы пройти в раунд плей-офф квалификации, «Шахтеру» нужно пройти «Генк». Первый матч на выезде команда Роберто Де Дзерби выиграла 2:1.