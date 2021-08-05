Стало известно, где Шахтер хочет провести матч плей-офф ЛЧ вместо Киева

В случае прохода в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» может провести домашний матч против «Монако» или пражской «Спарты» в Харькове на ОСК «Металлист». Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» не сможет провести домашний поединок в Киеве на НСК «Олимпийский» из-за того, что на нем пройдет праздничный концерт в честь Дня независимости Украины.
Для того, чтобы пройти в раунд плей-офф квалификации, «Шахтеру» нужно пройти «Генк». Первый матч на выезде команда Роберто Де Дзерби выиграла 2:1.
Источник — Twitter
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Арендовать или свой стадион?
В Донецк закрыта дорога вам ваш президент теперь "Патриот"
Ну Ринат прокладывает руду через Швейцарию, я ж не говорю ехать в Швейцарию))))
Арендовать или свой стадион?
В Донецк закрыта дорога вам ваш президент теперь "Патриот"
Я ж не говорю Шахтеру валить из страны.
Пожалуйста есть Харьков.
Шикарный город, один из лучших в стране.
Шахтер принесет в бюджет много денег.
Или же пожалуйста видите себя в плане бизнеса на равных условиях в Киеве.
Я ж говорю для меня странно когда клуб миллиардер может купить на 40 млн. Игроков, а гораздо меньше не может потратить на собственную арену.
Ах я совсем забыл болельщиков же не будет как Донбасс арене.
Ну то такое.
Именно такое отношение заслуживает ваш клуб.
Учитесь у Зари простоте.
Много плюсов.
Я ж не говорю Шахтеру валить из страны.
Пожалуйста есть Харьков.
Шикарный город, один из лучших в стране.
Шахтер принесет в бюджет много денег.
Или же пожалуйста видите себя в плане бизнеса на равных условиях в Киеве.
Я ж говорю для меня странно когда клуб миллиардер может купить на 40 млн. Игроков, а гораздо меньше не может потратить на собственную арену.
Ах я совсем забыл болельщиков же не будет как Донбасс арене.
Ну то такое.
Именно такое отношение заслуживает ваш клуб.
Учитесь у Зари простоте.
Много плюсов.
Много плюсов.
в Днепропетровск!
в Днепропетровск!
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