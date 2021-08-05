Шахтер может перенести матч квалификации ЛЧ на другой стадион

По информации СМИ, «Шахтер» может быть вынужден перенести матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, если пройдет «Генк».
Базовой датой домашнего матча следующей стадии квалификации будет 25 августа, однако стадион НСК Олимпийский будет использоваться в качестве площадки для праздничного концерта в честь Дня независимости Украины.
Вероятно, «Шахтер», если выйдет в последний раунд квалификации, то попросит УЕФА поменять местами домашний и выездной матчи или же перенесет встречу на другую арену.
«Шахтер» в первом матче обыграл «Генк» 2:1.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Список артистов, которые выступят на концерте:
Сергей Бабкин
Ирина Билык
Олег Винник
Вопли Видоплясова
Братья Гадюкины
Валентин Дитюк
Тина Кароль
Нина Матвиенко
Арсен Мирзоян
Наталья Могилевская
Людмила Монастырская
Океан Эльзы
Виктор Павлик
Тарас Петриненко
Оля Полякова
Александр Пономарев
Потап
София Ротару
Руслана
СКАЙ
Скрябин
Кристина Соловий
ТНМК
BRUTTO
DOROFEEVA
DZIDZIO
GO_A
JAMALA
KAZKA
MONATIK
MOZGI
TAYANNA
VERKA SERDUCHKA
Kyiv Symphony Orchestra
Национальный академический ансамбль им. П.Вирского
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