Шахтер может перенести матч квалификации ЛЧ на другой стадион

Если пройдут «Генк»

  • 05.08.2021 12:11
  • 4125 просмотров
  • 40 комментариев
Шахтер может перенести матч квалификации ЛЧ на другой стадион
© shakhtar.com

По информации СМИ, «Шахтер» может быть вынужден перенести матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, если пройдет «Генк».

Базовой датой домашнего матча следующей стадии квалификации будет 25 августа, однако стадион НСК Олимпийский будет использоваться в качестве площадки для праздничного концерта в честь Дня независимости Украины.

Вероятно, «Шахтер», если выйдет в последний раунд квалификации, то попросит УЕФА поменять местами домашний и выездной матчи или же перенесет встречу на другую арену.

«Шахтер» в первом матче обыграл «Генк» 2:1.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    _-AK228
    online
      _-AK228, 05.08.2021 13:54
    0
    Сергій Леонідович Литвиненко, 05.08.2021 13:47
    Хуторянин, селюк немытый, я, в отличии от тебя, родился и всю жизнь живу в центре Киева. Зачем ты все время подчеркивашь это?
    В центре Киева родился... а по сути убогий колхозник.. и так бывает
    Ссылка
    M@kss7777
    online
      M@kss7777, 05.08.2021 13:52
    +1
    Сергій Леонідович Литвиненко, 05.08.2021 13:47
    Хуторянин, селюк немытый, я, в отличии от тебя, родился и всю жизнь живу в центре Киева. Зачем ты все время подчеркивашь это?
    Петра Яготинская,ты дальше своего яготыня в жизни не выезжало ,ты такой же киевлянин как жекафани с Барышевки ,ты уже тут рассказывал что каждый матч дынамо в ложе с левачккиным и Гордоном сидишь ,а каждый матч своего дна тут позоришься ну ты клоун яготинский
    Ссылка
    Jop12
    online
      Jop12, 05.08.2021 13:47
    +1
    RomanEnakievo, 05.08.2021 13:40
    У шахтера если и были болельщики, то они уже ликвидированы либо чеченами, либо Вооруженными силами Украины, потому что сепаров и боевиков среди них тоже хватало.
    пассив,общайся со своим коллегой законтаченным Funny_Cat,ты полный ноль во всём как и он ))
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    Сергій Леонідович Литвиненко
      Сергій Леонідович Литвиненко, 05.08.2021 13:47
    -2
    _-AK228, 05.08.2021 13:40
    Аутист, я не высказываюсь категорически..
    Иди учи представителей исполнительной власти.. колхозник
    Хуторянин, селюк немытый, я, в отличии от тебя, родился и всю жизнь живу в центре Киева. Зачем ты все время подчеркивашь это?
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 05.08.2021 13:40
    0
    Jop12, 05.08.2021 13:37
    у бобров нет фанов,кучка дураков которые деда кошмарят,да ботов с приюта проплаченых на сайтах для массовки 🙈
    У шахтера если и были болельщики, то они уже ликвидированы либо чеченами, либо Вооруженными силами Украины, потому что сепаров и боевиков среди них тоже хватало.
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 05.08.2021 13:40
    -1
    Сергій Леонідович Литвиненко, 05.08.2021 13:34
    Бомж, ты тоже никакого отношения к Киеву не имеешь. Чего пришёл? Водки нет.
    Аутист, я не высказываюсь категорически..
    Иди учи представителей исполнительной власти.. колхозник
    Ссылка
    Jop12
    online
      Jop12, 05.08.2021 13:37
    -3
    M@kss7777, 05.08.2021 13:27
    В какой бы город не перенесли ,на шахтер всегда прийдут болельщики ,на дно дынамовское даже уже Киеве не ходят им тут не рады
    у бобров нет фанов,кучка дураков которые деда кошмарят,да ботов с приюта проплаченых на сайтах для массовки 🙈
    Ссылка
    K1Vm
      K1Vm, 05.08.2021 13:35
    +2
    Fangold, 05.08.2021 13:22
    Ну звичайно там же будуть виступати софія ротару, олег винник, верка сердючка, ірина білик і все це за наші гроші
    Вычёркивай.
    Список артистов, которые выступят на концерте:
    Сергей Бабкин
    Ирина Билык
    Олег Винник
    Вопли Видоплясова
    Братья Гадюкины
    Валентин Дитюк
    Тина Кароль
    Нина Матвиенко
    Арсен Мирзоян
    Наталья Могилевская
    Людмила Монастырская
    Океан Эльзы
    Виктор Павлик
    Тарас Петриненко
    Оля Полякова
    Александр Пономарев
    Потап
    София Ротару
    Руслана
    СКАЙ
    Скрябин
    Кристина Соловий
    ТНМК
    BRUTTO
    DOROFEEVA
    DZIDZIO
    GO_A
    JAMALA
    KAZKA
    MONATIK
    MOZGI
    TAYANNA
    VERKA SERDUCHKA
    Kyiv Symphony Orchestra
    Национальный академический ансамбль им. П.Вирского
    ---------------------
    В сообщении говорится, что зрителей ждет также незабываемая хореография с участием десятков танцоров, чрезвычайные костюмы, огромные экраны, масштабное световое и дрон-шоу. А завершится музыкальное действие яркими фейерверками.
    -------------------
    Стоимость билетов стартует от 200 до 2500 гривен.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
      Сергій Леонідович Литвиненко, 05.08.2021 13:34
    +2
    _-AK228, 05.08.2021 13:31
    ну что ты... ну живешь ты в пгт Смела, какое тебе дело к Киеву и Шахтеру!?
    Бомж, ты тоже никакого отношения к Киеву не имеешь. Чего пришёл? Водки нет.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
      __Funny_Cat__, 05.08.2021 13:31
    +2
    M@kss7777, 05.08.2021 13:27
    В какой бы город не перенесли ,на шахтер всегда прийдут болельщики ,на дно дынамовское даже уже Киеве не ходят им тут не рады
    Приедут , на 🚌 и на таких 🚍
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 05.08.2021 13:31
    -2
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 05.08.2021 13:00
    Желательно навсегда
    ну что ты... ну живешь ты в пгт Смела, какое тебе дело к Киеву и Шахтеру!?
    Ссылка
    __Funny_Cat__
      __Funny_Cat__, 05.08.2021 13:30
    +2
    Jop12, 05.08.2021 13:08
    законтаченное ,ты рот свой разорванный приготовила?
    Твой приготовил, как обычно 5 гривен для всех желающих
    Для армян и дальнобойщиков скидка , как постоянным клиентам
    ——
    И почему зако****й я понимаю что ты опуще***ый , но я к тебе не прикасался , ты мне деньги от своих клиентов на счёт переводишь
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
      Сергій Леонідович Литвиненко, 05.08.2021 13:29
    -2
    M@kss7777, 05.08.2021 13:27
    В какой бы город не перенесли ,на шахтер всегда прийдут болельщики ,на дно дынамовское даже уже Киеве не ходят им тут не рады
    Лишенец, автобусы на Леси Украинки все видят. Так вас убогих и свозят на игры за бабки. А так дно донецкое даже 5 инвалидов не посетят
    Ссылка
    M@kss7777
    online
      M@kss7777, 05.08.2021 13:27
    -3
    В какой бы город не перенесли ,на шахтер всегда прийдут болельщики ,на дно дынамовское даже уже Киеве не ходят им тут не рады
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 05.08.2021 13:25
    0
    Fangold, 05.08.2021 13:22
    Ну звичайно там же будуть виступати софія ротару, олег винник, верка сердючка, ірина білик і все це за наші гроші
    Всё, что делается в Украине, всё за наши гроши.
    Ссылка
    K1Vm
      K1Vm, 05.08.2021 13:24
    +1
    Добро пожаловать на Славутич-Арену.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 05.08.2021 13:22
    -1
    Ну звичайно там же будуть виступати софія ротару, олег винник, верка сердючка, ірина білик і все це за наші гроші
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 05.08.2021 13:21
    0
    Nordenus, 05.08.2021 13:05
    У меня на Печерке во дворе норм стадик есть, только пусть две пары ворот с собой возьмут, об остальном я договорюсь!
    Оно тебе надо, чтобы чёрные бомжи по двору бегали?
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    Bolshoi
      Bolshoi, 05.08.2021 13:19
    +2
    С газоном финансово помогли, теперь могут валить нах.
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 05.08.2021 13:11
    +2
    Нигде этой чёрной команде не рады, отовсюду гонят. Не понятно, почему в Мариуполе играть не хотят?
    Ссылка
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