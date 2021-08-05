Шахтер может перенести матч квалификации ЛЧ на другой стадион

По информации СМИ, «Шахтер» может быть вынужден перенести матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, если пройдет «Генк».

Базовой датой домашнего матча следующей стадии квалификации будет 25 августа, однако стадион НСК Олимпийский будет использоваться в качестве площадки для праздничного концерта в честь Дня независимости Украины.

Вероятно, «Шахтер», если выйдет в последний раунд квалификации, то попросит УЕФА поменять местами домашний и выездной матчи или же перенесет встречу на другую арену.

«Шахтер» в первом матче обыграл «Генк» 2:1.