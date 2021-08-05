ШАРАН: «Причина ухода Шевченко из сборной – желание работать с клубом»

Специалист – о решении главного тренера покинуть сборную Украины

  • 05.08.2021 14:19
  • 635 просмотров
  • 3 комментария
ШАРАН: «Причина ухода Шевченко из сборной – желание работать с клубом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился мнением о возможных причинах ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

«Мне сложно говорить о других причинах, которые могут быть помимо его желания перейти на клубную работу. Если я и знаю, но все равно не скажу (улыбается). Разное пишут - все мы читаем и прекрасно знаем. Но все же думаю, что основная причина - желание заниматься тренерской деятельностью в клубе. Такое мое мнение», - сказал Шаран.

Напомним, что в воскресенье Андрей Шевченко объявил о прощании со сборной Украины, которую он вывел в четвертьфинал Евро-2020. Он не стал продлевать контракт с УАФ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
      potemkin78, 05.08.2021 14:42
    +1
    чё за бред. сезон уже стартовал и команды ну очень не скоро начнут искать новых тренеров
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 05.08.2021 14:39
    +1
    Только что-то не видно к нему очереди от клубов, тем более топ-клубов, они то уж видели качество последних игр нашей сборной (а не только на счёт смотрели)...
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    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 05.08.2021 14:36
    +1
    Причина ухода Шевченко из сборной отсутствие прогресса команды и возможный не выход на ЧМ 2022
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