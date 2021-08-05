ШАРАН: «Причина ухода Шевченко из сборной – желание работать с клубом»

Бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился мнением о возможных причинах ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

«Мне сложно говорить о других причинах, которые могут быть помимо его желания перейти на клубную работу. Если я и знаю, но все равно не скажу (улыбается). Разное пишут - все мы читаем и прекрасно знаем. Но все же думаю, что основная причина - желание заниматься тренерской деятельностью в клубе. Такое мое мнение», - сказал Шаран.

Напомним, что в воскресенье Андрей Шевченко объявил о прощании со сборной Украины, которую он вывел в четвертьфинал Евро-2020. Он не стал продлевать контракт с УАФ.

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