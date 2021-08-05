Шахтер подготовил развлечения для болельщиков на матче с Александрией

В субботу, 7 августа «Шахтер» в третьем туре УПЛ примет «Александрию» в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало матча – в 19:30.

Донецкий клуб подготовил развлекательную программу для болельщиков до матча, в перерыве и после игры:

- интерактивные фан-зоны на северной и западной трибунах стадиона;

- бесплатные сладости для детей;

- открытая тренировка детского роллер-клуба Dragon Roller Club;

- запуск детской футбольной зоны возле «Семейного сектора» (секторы № 59–61);

- исполнение гимна Украины Александром Кривошапко;

- забег с маскотом в перерыве (участники выбираются случайным образом среди всех болельщиков).

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» не сможет провести домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов на НСК «Олимпийский».