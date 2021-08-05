Шахтер подготовил развлечения для болельщиков на матче с Александрией

В субботу, 7 августа «Шахтер» в третьем туре УПЛ примет «Александрию» в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало матча – в 19:30.
Донецкий клуб подготовил развлекательную программу для болельщиков до матча, в перерыве и после игры:
- интерактивные фан-зоны на северной и западной трибунах стадиона;
- бесплатные сладости для детей;
- открытая тренировка детского роллер-клуба Dragon Roller Club;
- запуск детской футбольной зоны возле «Семейного сектора» (секторы № 59–61);
- исполнение гимна Украины Александром Кривошапко;
- забег с маскотом в перерыве (участники выбираются случайным образом среди всех болельщиков).
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» не сможет провести домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов на НСК «Олимпийский».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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