Шахтер подготовил развлечения для болельщиков на матче с Александрией

Поединок 3-го тура УПЛ состоится 7 августа

  • 05.08.2021 13:46
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Шахтер подготовил развлечения для болельщиков на матче с Александрией
© ФК Шахтер

В субботу, 7 августа «Шахтер» в третьем туре УПЛ примет «Александрию» в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало матча – в 19:30.

Донецкий клуб подготовил развлекательную программу для болельщиков до матча, в перерыве и после игры:

- интерактивные фан-зоны на северной и западной трибунах стадиона;
- бесплатные сладости для детей;
- открытая тренировка детского роллер-клуба Dragon Roller Club;
- запуск детской футбольной зоны возле «Семейного сектора» (секторы № 59–61);
- исполнение гимна Украины Александром Кривошапко;
- забег с маскотом в перерыве (участники выбираются случайным образом среди всех болельщиков).

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» не сможет провести домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов на НСК «Олимпийский».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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