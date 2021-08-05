ФОТО. Я прогрессировал здесь каждый день. Яремчук попрощался с Гентом

Нападающий сборной Украины и новичок «Бенфики» Роман Яремчук обратился к своему бывшему клубу, «Гента». Украинец поблагодарил бельгийском клуба и болельщикам.

Напомним, Яремчук перешел в «Бенфику» за 17 млн евро.

«Дорогие болельщики, товарищи по команде, весь тренерский и медицинский персонал, все люди, которые работают в «Генте».

Хочу выразить вам огромную благодарность за время, проведенное вместе. За победы, которые приносили радость, и поражения, которые всегда делали меня сильнее. Я многому у вас научился. Именно с вами меня вызвали в сборную Украины, именно с вами я прогрессировал каждый день.

Большое спасибо президенту клуба Айвен Де Витте и Мишелю Луваджи за возможность сыграть в другом чемпионате», - написал Яремчук в Instagram.