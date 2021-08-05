ФОТО. Я прогрессировал здесь каждый день. Яремчук попрощался с Гентом

Украинец продолжит карьеру в чемпионате Португалии

  • 05.08.2021 10:32
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ФОТО. Я прогрессировал здесь каждый день. Яремчук попрощался с Гентом
© twitter.com/SLBenfica

Нападающий сборной Украины и новичок «Бенфики» Роман Яремчук обратился к своему бывшему клубу, «Гента». Украинец поблагодарил бельгийском клуба и болельщикам.

Напомним, Яремчук перешел в «Бенфику» за 17 млн евро.

«Дорогие болельщики, товарищи по команде, весь тренерский и медицинский персонал, все люди, которые работают в «Генте».

Хочу выразить вам огромную благодарность за время, проведенное вместе. За победы, которые приносили радость, и поражения, которые всегда делали меня сильнее. Я многому у вас научился. Именно с вами меня вызвали в сборную Украины, именно с вами я прогрессировал каждый день.

Большое спасибо президенту клуба Айвен Де Витте и Мишелю Луваджи за возможность сыграть в другом чемпионате», - написал Яремчук в Instagram.

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Источник — Sport.ua

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