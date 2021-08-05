Леонид КУЧУК: «Поражения больно ударили по игрокам Руха. Нужно выбираться»

Наставник Леонид Кучук вернулся в «Рух», где заменил тренера Ивана Федыка после неудачного старта нового сезона УПЛ.

«Сейчас в первую очередь я должен понять, в каком психологическом состоянии команда. Два поражения на старте сезона больно ударили по ребятам. Мне удалось попасть на тренировку, и я это заметил. У игроков - психологическая неуверенность. Из этого состояния нужно как можно быстрее выбираться. Разумеется, футбол - это как победы, так и поражения. За себя нужно бороться. Это самое главное. Человек живет, чтобы постоянно бороться за свое существование. Команда - это живой организм».

«В команде остался весь тренерский штаб, который прекрасно знает, как велась подготовка команды. Фактически, никаких изменений не будет. Сейчас нужно все проанализировать: и подготовку команды, и качество футболистов, чтобы двигаться дальше. Времени у меня немного, но ничего не поделаешь. Имеем то, что имеем. Я еще встречусь с Иваном Федыком. Тогда и поймем, будет ли он работать в моем тренерском штабе».

«Мне поможет тот факт, что я знаком со многими футболистами. Труднее, когда ты никого не знаешь. В конце концов, с тех пор, когда я был главным тренером «Руха», в команде появилось много новых игроков. Нужно найти общий язык с командой. Времени мало. Это нужно делать быстро», - сказал Кучук.