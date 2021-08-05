Будет рекордный трансфер. Ман Сити за огромные деньги покупает Грилиша

«Манчестер Сити» усилит свой состав лидером «Астон Виллы» Джеком Грилишем.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны согласовали трансфер. За 26-летнего хавбека сборной Англии «горожане» заплатят 117 миллионов евро. Это будет рекордный трансфер в истории АПЛ.
Источник утверждает, что 5 августа Грилиш пройдет медобследование и заключит контракт до лета 2026 года.
Напомним, что в сезоне 2020/21 Грилиша забил 7 голов и сделал 12 ассистов в 27 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах. Со сборной Англии хавбек добрался до финала Евро-2020.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» планирует продать Бернарду Силву.
Источник — Twitter
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