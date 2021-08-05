Будет рекордный трансфер. Ман Сити за огромные деньги покупает Грилиша

В ближайшее время английский клуб объявит об этом официально

  • 05.08.2021 08:13
  • 3372 просмотра
  • 3 комментария
Будет рекордный трансфер. Ман Сити за огромные деньги покупает Грилиша
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

«Манчестер Сити» усилит свой состав лидером «Астон Виллы» Джеком Грилишем.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны согласовали трансфер. За 26-летнего хавбека сборной Англии «горожане» заплатят 117 миллионов евро. Это будет рекордный трансфер в истории АПЛ.

Источник утверждает, что 5 августа Грилиш пройдет медобследование и заключит контракт до лета 2026 года.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Грилиша забил 7 голов и сделал 12 ассистов в 27 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах. Со сборной Англии хавбек добрался до финала Евро-2020.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» планирует продать Бернарду Силву.

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Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    hanter83
    online
      hanter83, 05.08.2021 09:08
    0
    Мир на грани дефолту.
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    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 05.08.2021 08:56
    0
    117 за ГрильЯЖа ???
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    Vitvit
      Vitvit, 05.08.2021 08:49
    +1
    обнал... внутри примьер лиги =они делают что хотят....Вне , их футболисты , по таким ценам и на хер, никому не нужны))) бабло побеждает все!!!
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