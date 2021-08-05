Почему в уходе Шевченко из сборной Украины проиграли все

Первые плоды, посаженные хорошим садовником, не всегда бывают удачными. Скорее наоборот. На заре своей тренерской карьеры Андрей Шевченко проиграл сборной Мальты. Кто тогда не бросал камни в его огород? Да все бросали. И я в том числе. Не лучшим образом команда, ведомая Андреем Николаевичем, отыграла и в отборе на ЧМ-2018. Кто тогда не называл главного тренера сборной Украины «кумом Павелко»? Да все называли. И я в том числе.

Но затем был отбор на Евро-2020, успех в группе Лиги Наций и выход в элитное подразделение того турнира, и о предыдущих ошибках и шероховатостях Шевченко-тренера мы все дружно забыли. В первую очередь потому, что лучший в истории нашей независимой страны футболист сумел создать соответствующую его статусу команду. Ну ведь правда, и раньше сборная Украины обыгрывала Португалию. Да, не в статусе действующего чемпиона Европы, но с сумасшедшим подбором исполнителей. И раньше сборная Украины пробивалась в четвертьфинал крупнейшего международного турнира, но вот игры, которая бы была интересна, которая бы радовала глаз, чтобы так, по-настоящему пробирала, до печенок, такого не было.

Шевченко и его тренерский штаб – умалять заслуги итальянцев ни в коем случае нельзя – заставили всех нас поверить, что, окромя пресловутой «физики» у нас могут быть и иные добродетели. Те, которые, как мы считали, могут быть только у топовых коллективов. А еще мы поверили, что, окромя «буратин», в нашей национальной команде могут появляться настоящие мастера, чьи футболки будут брать в качестве сувениров.

Победа над Португалией – наверное, пик на данный момент тренера-Шевченко. Это и пик восприятия его как футбольного мессии для неизбалованной успехами нации, это и пик его сборной. Тогда, два года назад, мы ведь небезосновательно считали, что нашей команде по силам играть в финале Евро.

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Увы, в силу разных причин после того пика наступил спад. Сборная уже не была такой же неистовой и красивой. А еще после примерно того момента начался медленный, но неумолимый процесс «бронзовения» Андрея Николаевича. Визуально он оставался все таким же – родным для всех нас – и по одну сторону экрана, и по другую. Но успех в отборе на чемпионат Европы и выход в элитную группу Лиги Наций сделали и свое черное дело. К сожалению, Шевченко окончательно уверовал в собственную тренерскую непогрешимость. В свою уникальность. И потерял почву под ногами.

Его начало «штормить» еще до финальной стадии континентального первенства. Уже после трех стартовых туров отбора на ЧМ-2022 Андрей Николаевич, по заверениям моих собеседников из Дома Футбола, откровенно признался, что, дескать, дальше нам ничего не светит, из этой команды я выжал все, что мог, и дальше я буду готовить сборную на Евро-2024. А кто мыслит иначе, тот ничего не понимает в футболе. Тогда эти слова те, кому они были адресованы, пропустили мимо ушей. Потому что нужно было ехать на Евро. И достойно там выступить. Но слова в память врезались.

На Евро выступили достойно. И главный тренер сборной Украины снова прямо намекнул высшему руководству УАФ, что «ловить» в отборе на ЧМ-2022 нам нечего. Мол, нужно уже сейчас играть на перспективу, строить новую команду, а коль так, то нужны и новые средства, и больше времени с терпением.

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Я не собираюсь осуждать Шевченко за эту его позицию, если она действительно имела место быть. Но я не могу понять, как новую команду можно строить «по скайпу». На предложение о более частых визитах в Украину для личного контроля за «постройкой команды на следующий Евро» тренер, по моим данным, ответил категорическим отказом. Дескать, я уже настолько поднаторел, что мне и с Лондона все видно.

В ответ он получил в два раза хуже условия по контракту. Я не знаю, прав ли в данной ситуации президент УАФ, выдвигая такой ультиматум. Ведь, насколько мне известно, соглашение о продлении сотрудничества с тренерским штабом Шевченко до конца следующего года было негласно утверждено обеими сторонами еще ранее – до старта Евро-2020. Так что удивление Андрея Николаевича таким резким шагом Андрея Васильевича понять несложно. С другой стороны, Андрей Васильевич на правах «кто в доме хозяин» хотел показать, что вопрос о том, «потеряла» ли сборная шансы на ЧМ-2022 или «не потеряла», может решать он. И только он. Как и прочие подобные вопросы.

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Ситуация в итоге зашла в тупик. Коса на камень, как водится говорить в таких случаях. Шевченко посчитал для себя унизительным соглашаться на уменьшение жалования в два раза, Павелко посчитал неправильным платить по старым счетам, учитывая «тектонические» изменения в поведении своего статусного подчиненного.

По факту проиграли обе стороны. Несмотря на разговоры и аргументы о том, что Шевченко очень желает попробовать свои силы на клубном поприще, предметного интереса к его персоне сейчас нет. И простой вряд ли пойдет на пользу наставнику, никогда доселе не работавшему в клубе.

Точно не выиграл от такого развития сюжета и Павелко. В последнее время глава УАФ мог похвастаться, разве что, успехами национальной сборной и персоной ее звездного тренера, который служил своего рода индульгенцией для промахов Андрея Васильевича на иных участках его обширного хозяйства. И найдется ли теперь для Павелко такой же увесистый и уважаемый «громоотвод» - большой вопрос.

Тем не менее, отката назад в данном вопросе уже не будет. На ближайшем исполкоме, девятого августа, по моей информации, точно будет избран новый главный тренер сборной Украины. И им однозначно станет не Андрей Шевченко: на данный момент эта глава в истории сборной Украины завершена.

Но кто бы ни стал новым тренером главной команды страны, его «ровнять» будут по Андрею Николаевичу. А уровень этот – весьма высокий. Пускай Шевченко и неудачно стартовал в отборе на ближайший Мундиаль, но со сборной он ушел на коне. В статусе четвертьфиналиста Евро. В статусе тренера, привившего нашей команде интересный, «вкусный» футбол, доказавшего, что и мы можем играть, а не только ходить по мукам. Эти пять лет, что Шева был у руля сборной – это не только его достижение, но и наше богатство.

Как мы теперь можем снизить планку притязаний? И отдадим ли время и свою любовь следующему садовнику, первые плоды которого наверняка получатся с горечью?