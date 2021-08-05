Почему в уходе Шевченко из сборной Украины проиграли все

Обозреватель Sport.ua рассуждает о неожиданном решении Шевченко и о том, что к нему привело

  • 05.08.2021 05:55
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Почему в уходе Шевченко из сборной Украины проиграли все
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первые плоды, посаженные хорошим садовником, не всегда бывают удачными. Скорее наоборот. На заре своей тренерской карьеры Андрей Шевченко проиграл сборной Мальты. Кто тогда не бросал камни в его огород? Да все бросали. И я в том числе. Не лучшим образом команда, ведомая Андреем Николаевичем, отыграла и в отборе на ЧМ-2018. Кто тогда не называл главного тренера сборной Украины «кумом Павелко»? Да все называли. И я в том числе.

Но затем был отбор на Евро-2020, успех в группе Лиги Наций и выход в элитное подразделение того турнира, и о предыдущих ошибках и шероховатостях Шевченко-тренера мы все дружно забыли. В первую очередь потому, что лучший в истории нашей независимой страны футболист сумел создать соответствующую его статусу команду. Ну ведь правда, и раньше сборная Украины обыгрывала Португалию. Да, не в статусе действующего чемпиона Европы, но с сумасшедшим подбором исполнителей. И раньше сборная Украины пробивалась в четвертьфинал крупнейшего международного турнира, но вот игры, которая бы была интересна, которая бы радовала глаз, чтобы так, по-настоящему пробирала, до печенок, такого не было.

Шевченко и его тренерский штаб – умалять заслуги итальянцев ни в коем случае нельзя – заставили всех нас поверить, что, окромя пресловутой «физики» у нас могут быть и иные добродетели. Те, которые, как мы считали, могут быть только у топовых коллективов. А еще мы поверили, что, окромя «буратин», в нашей национальной команде могут появляться настоящие мастера, чьи футболки будут брать в качестве сувениров.

Победа над Португалией – наверное, пик на данный момент тренера-Шевченко. Это и пик восприятия его как футбольного мессии для неизбалованной успехами нации, это и пик его сборной. Тогда, два года назад, мы ведь небезосновательно считали, что нашей команде по силам играть в финале Евро.

***

Увы, в силу разных причин после того пика наступил спад. Сборная уже не была такой же неистовой и красивой. А еще после примерно того момента начался медленный, но неумолимый процесс «бронзовения» Андрея Николаевича. Визуально он оставался все таким же – родным для всех нас – и по одну сторону экрана, и по другую. Но успех в отборе на чемпионат Европы и выход в элитную группу Лиги Наций сделали и свое черное дело. К сожалению, Шевченко окончательно уверовал в собственную тренерскую непогрешимость. В свою уникальность. И потерял почву под ногами.

Его начало «штормить» еще до финальной стадии континентального первенства. Уже после трех стартовых туров отбора на ЧМ-2022 Андрей Николаевич, по заверениям моих собеседников из Дома Футбола, откровенно признался, что, дескать, дальше нам ничего не светит, из этой команды я выжал все, что мог, и дальше я буду готовить сборную на Евро-2024. А кто мыслит иначе, тот ничего не понимает в футболе. Тогда эти слова те, кому они были адресованы, пропустили мимо ушей. Потому что нужно было ехать на Евро. И достойно там выступить. Но слова в память врезались.

На Евро выступили достойно. И главный тренер сборной Украины снова прямо намекнул высшему руководству УАФ, что «ловить» в отборе на ЧМ-2022 нам нечего. Мол, нужно уже сейчас играть на перспективу, строить новую команду, а коль так, то нужны и новые средства, и больше времени с терпением.  

Getty Images/Global Images Ukraine

Я не собираюсь осуждать Шевченко за эту его позицию, если она действительно имела место быть. Но я не могу понять, как новую команду можно строить «по скайпу». На предложение о более частых визитах в Украину для личного контроля за «постройкой команды на следующий Евро» тренер, по моим данным, ответил категорическим отказом. Дескать, я уже настолько поднаторел, что мне и с Лондона все видно.

В ответ он получил в два раза хуже условия по контракту. Я не знаю, прав ли в данной ситуации президент УАФ, выдвигая такой ультиматум. Ведь, насколько мне известно, соглашение о продлении сотрудничества с тренерским штабом Шевченко до конца следующего года было негласно утверждено обеими сторонами еще ранее – до старта Евро-2020. Так что удивление Андрея Николаевича таким резким шагом Андрея Васильевича понять несложно. С другой стороны, Андрей Васильевич на правах «кто в доме хозяин» хотел показать, что вопрос о том, «потеряла» ли сборная шансы на ЧМ-2022 или «не потеряла», может решать он. И только он. Как и прочие подобные вопросы.  

***

Ситуация в итоге зашла в тупик. Коса на камень, как водится говорить в таких случаях. Шевченко посчитал для себя унизительным соглашаться на уменьшение жалования в два раза, Павелко посчитал неправильным платить по старым счетам, учитывая «тектонические» изменения в поведении своего статусного подчиненного.

По факту проиграли обе стороны. Несмотря на разговоры и аргументы о том, что Шевченко очень желает попробовать свои силы на клубном поприще, предметного интереса к его персоне сейчас нет. И простой вряд ли пойдет на пользу наставнику, никогда доселе не работавшему в клубе.

Точно не выиграл от такого развития сюжета и Павелко. В последнее время глава УАФ мог похвастаться, разве что, успехами национальной сборной и персоной ее звездного тренера, который служил своего рода индульгенцией для промахов Андрея Васильевича на иных участках его обширного хозяйства. И найдется ли теперь для Павелко такой же увесистый и уважаемый «громоотвод» - большой вопрос.

Тем не менее, отката назад в данном вопросе уже не будет. На ближайшем исполкоме, девятого августа, по моей информации, точно будет избран новый главный тренер сборной Украины. И им однозначно станет не Андрей Шевченко: на данный момент эта глава в истории сборной Украины завершена.

Но кто бы ни стал новым тренером главной команды страны, его «ровнять» будут по Андрею Николаевичу. А уровень этот – весьма высокий. Пускай Шевченко и неудачно стартовал в отборе на ближайший Мундиаль, но со сборной он ушел на коне. В статусе четвертьфиналиста Евро. В статусе тренера, привившего нашей команде интересный, «вкусный» футбол, доказавшего, что и мы можем играть, а не только ходить по мукам. Эти пять лет, что Шева был у руля сборной – это не только его достижение, но и наше богатство.

Как мы теперь можем снизить планку притязаний? И отдадим ли время и свою любовь следующему садовнику, первые плоды которого наверняка получатся с горечью?

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Валерий Василенко, Sport.ua

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