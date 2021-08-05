Роберто Де ДЗЕРБИ: «Я очень волнуюсь за Соломона»

Наставник «Шахтера» рассказал о состоянии травмированного израильтянина

  • 05.08.2021 02:20
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Роберто Де ДЗЕРБИ: «Я очень волнуюсь за Соломона»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о состоянии Манора Соломона, который травмировался в матче с бельгийским «Генком» (2:1) и был заменен после перерыва.

«В ближайшие дни посмотрим, как Соломон будет себя чувствовать. Я очень волнуюсь, потому что он – сильный футболист.

Но на этой позиции есть тоже сильный футболист Мудрик – молодой игрок, равно как и Конопля, как и Судаков, и мы должны побыстрее улучшить их уровень», - сказал Де Дзерби.

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Источник — Футбол 1/2/3

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