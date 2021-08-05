Роберто Де ДЗЕРБИ: «Я очень волнуюсь за Соломона»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о состоянии Манора Соломона, который травмировался в матче с бельгийским «Генком» (2:1) и был заменен после перерыва.

«В ближайшие дни посмотрим, как Соломон будет себя чувствовать. Я очень волнуюсь, потому что он – сильный футболист.

Но на этой позиции есть тоже сильный футболист Мудрик – молодой игрок, равно как и Конопля, как и Судаков, и мы должны побыстрее улучшить их уровень», - сказал Де Дзерби.