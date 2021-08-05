Николай МАТВИЕНКО: «В конце матча решили моменты и забили голы»

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал победу над бельгийским «Генком» (2:1) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.
«Мы работаем и делаем то, что от нас требуется. Не с первых минут это получалось. Шли, шли, шли к этому – и в конце матча решили моменты и забили голы», - сказал Матвиенко.
Ответная встреча состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.
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Источник — Футбол 1/2/3
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