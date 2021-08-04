Спортдир Фуэнлабрады: «Будем игнорировать ложь относительно Зозули»

Спортивный директор «Фуэнлабрады» Мигель Мельгара прокомментировал подписание контракта с украинским форвардом Романом Зозулей:

«Меня окружают люди, которые работали вместе с Зозулей и прекрасно его знают. Счастливы, что подписали Рому, поскольку он опытный игрок и сможет помочь нам на футбольном поле.

Мы живем в демократическое стране, где люди имеют право выражать свое мнение. Лично я никогда не соглашусь со всеми теми политическими тезисами, которые в последнее время звучат в адрес Романа. Мы просто будем игнорировать эту ложь».