Спортдир Фуэнлабрады: «Будем игнорировать ложь относительно Зозули»

Спортивный директор «Фуэнлабрады» Мигель Мельгара прокомментировал подписание контракта с украинским форвардом Романом Зозулей:
«Меня окружают люди, которые работали вместе с Зозулей и прекрасно его знают. Счастливы, что подписали Рому, поскольку он опытный игрок и сможет помочь нам на футбольном поле.
Мы живем в демократическое стране, где люди имеют право выражать свое мнение. Лично я никогда не соглашусь со всеми теми политическими тезисами, которые в последнее время звучат в адрес Романа. Мы просто будем игнорировать эту ложь».
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-
Чем фашизм хуже коммунизма, который физически уничтожил куда больше людей, причем своих же....террором, голодом, репрессиями. Причем до 1941 года СССР поддерживал и дружил с Германией. Есть куча доказательств этому.
-
Если Россия и россияне против фашизма, то почему они до сих пор поклоняются Сталину и Ленину, которые были хуже Гитлера так как перебили всех более-менее самостоятельных и реализованных людей, просто потому что они были представителями класса буржуазии.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.