Спортдир Фуэнлабрады: «Будем игнорировать ложь относительно Зозули»

Мигель Мельгара поддержал украинского форварда

  • 04.08.2021 21:31
  • 2156 просмотров
  • 7 комментариев
Спортдир Фуэнлабрады: «Будем игнорировать ложь относительно Зозули»
© ФК Фуэнлабрада. Роман Зозуля

Спортивный директор «Фуэнлабрады» Мигель Мельгара прокомментировал подписание контракта с украинским форвардом Романом Зозулей:

«Меня окружают люди, которые работали вместе с Зозулей и прекрасно его знают. Счастливы, что подписали Рому, поскольку он опытный игрок и сможет помочь нам на футбольном поле.

Мы живем в демократическое стране, где люди имеют право выражать свое мнение. Лично я никогда не соглашусь со всеми теми политическими тезисами, которые в последнее время звучат в адрес Романа. Мы просто будем игнорировать эту ложь».

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Источник — Marca

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.08.2021 22:40
    0
    Мне вот интересно, почему Гитлера осуждают, а Сталин и Ленина нет. Они же одинаковы, а может быть даже хуже.
    -
    Чем фашизм хуже коммунизма, который физически уничтожил куда больше людей, причем своих же....террором, голодом, репрессиями. Причем до 1941 года СССР поддерживал и дружил с Германией. Есть куча доказательств этому.
    -
    Если Россия и россияне против фашизма, то почему они до сих пор поклоняются Сталину и Ленину, которые были хуже Гитлера так как перебили всех более-менее самостоятельных и реализованных людей, просто потому что они были представителями класса буржуазии.
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 04.08.2021 22:11
    0
    Yura Юрий, 04.08.2021 21:34
    если это правда, пойти против болельщиков , ради иностранца..снимаю шляпу, пойду куплю, потом сниму.
    это другая уже команда
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 04.08.2021 21:49
    0
    Yura Юрий, 04.08.2021 21:34
    если это правда, пойти против болельщиков , ради иностранца..снимаю шляпу, пойду куплю, потом сниму.
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 04.08.2021 21:47
    +8
    Alex86 1, 04.08.2021 21:40
    А есть какие-то реальные доказательства, особенно с тех пор как игрок играет там, о его позиции фашиста или все взято из устных источников?
    господи, там любой вброс проходит...этож толпа, могли инопланетянином обозвать
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.08.2021 21:41
    +1
    Yura Юрий, 04.08.2021 21:34
    если это правда, пойти против болельщиков , ради иностранца..снимаю шляпу, пойду куплю, потом сниму.
    Речь о Луческу?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.08.2021 21:40
    +7
    А есть какие-то реальные доказательства, особенно с тех пор как игрок играет там, о его позиции фашиста или все взято из устных источников?
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 04.08.2021 21:34
    +10
    если это правда, пойти против болельщиков , ради иностранца..снимаю шляпу, пойду куплю, потом сниму.
    Ссылка
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