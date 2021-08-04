Кубок Украины. Карпаты Львов и Левый Берег вышли в следующий раунд

4 августа состоялись 5 матчей предварительного раунда Кубка Украины.
«Карпаты» Львов и «Левый Берег» Киев обыграли соперников и вышли в следующий раунд.
Дальше также пробились два любительских коллектива, «Феникс» Подмонастырь и «Олимпия» Савинцы, попавшие в турнир как две лучшие команды из аматорского кубка страны.
Кубок Украины 2021/22
Предварительный раунд, 4 августа
Феникс Подмонастырь – МФА Мукачево – 2:0
Голы: Фещук, 54 (пен.), Гнатив, 74.
Олимпия Савинцы – Любомир Ставище – 6:0
Голы: Фабунми, 6, Тищенко, 28, 35, Кирпиченко, 48, 53, Бурляй, 72.
Скорук Томаковка – Тростянец – 1:0
Гол: Малыш, 70.
Карпаты Львов – АФСК Киев – 3:0
Голы: Галенков, 78, Чачуа, 85, Ермаченко, 90.
Левый берег Киев – СК Полтава – 1:0 (д. в.)
Гол: Бужин, 102 (автогол).
Источник — Sport.ua
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