Карпаты Львов
3 : 0
АФСК Киев
04.08.2021, FT

Кубок Украины. Карпаты Львов и Левый Берег вышли в следующий раунд

4 августа состоялись 5 матчей предварительного раунда Кубка Украины

  • 04.08.2021 20:40
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Кубок Украины. Карпаты Львов и Левый Берег вышли в следующий раунд
© ФК Карпаты Львов

4 августа состоялись 5 матчей предварительного раунда Кубка Украины.

«Карпаты» Львов и «Левый Берег» Киев обыграли соперников и вышли в следующий раунд.

Дальше также пробились два любительских коллектива, «Феникс» Подмонастырь и «Олимпия» Савинцы, попавшие в турнир как две лучшие команды из аматорского кубка страны.

Кубок Украины 2021/22

Предварительный раунд, 4 августа

Феникс Подмонастырь – МФА Мукачево – 2:0

Голы: Фещук, 54 (пен.), Гнатив, 74.

Олимпия Савинцы – Любомир Ставище – 6:0

Голы: Фабунми, 6, Тищенко, 28, 35, Кирпиченко, 48, 53, Бурляй, 72.

Скорук Томаковка – Тростянец – 1:0

Гол: Малыш, 70.

Карпаты Львов – АФСК Киев – 3:0

Голы: Галенков, 78, Чачуа, 85, Ермаченко, 90.

Левый берег Киев – СК Полтава – 1:0 (д. в.)

Гол: Бужин, 102 (автогол).

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Источник — Sport.ua

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