Стало известно состояние травмированного Попова

Главный врач «Динамо» Андрей Шморгун рассказал о ситуации с травмированными футболистами первой команды - Денисом Поповым и Владиславом Супрягой.

- Денис Попов в игре с «Вересом» получил травму прооперированного коленного сустава. Мы провели консультацию по этому поводу и сделали ему МРТ. В пятницу в Барселоне Денису будет проведена артроскопия коленного сустава, после которой станет известен точный диагноз.

Что касается Владислава Супряги, то он проходит реабилитацию после травмы приводящей мышцы. Планируется, что на следующей неделе Влад сможет работать в общей группе.