Журналист: судьба тренера сборной Украины решится завтра

Судьба нового главного тренера сборной Украины решится завтра, 5 августа. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
Именно завтра Сергей Ребров проведет встречу с «Аль-Айном», на которой будет обсуждаться расторжение контракта. Сам Ребров очень хочет стать новым главным тренером сборной Украины, и его шансы добиться разрыва контракта с «Аль-Айном» оцениваются как высокие.
Если Реброву не удастся освободиться от контракта с «Аль-Айном», Украинская ассоциация футбола (УАФ) переключится на Мирона Маркевича. Другие кандидатуры в УАФ не рассматриваются.
Напомним, пост главного тренера сборной Украины освободился после того, как 1 августа о своем уходе сообщил Андрей Шевченко.
Источник — Twitter
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ребро не когда больше бабла не получит чем от этих арабов так что он не дурак
ребро не когда больше бабла не получит чем от этих арабов так что он не дурак
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