Журналист: судьба тренера сборной Украины решится завтра

Судьба нового главного тренера сборной Украины решится завтра, 5 августа. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Именно завтра Сергей Ребров проведет встречу с «Аль-Айном», на которой будет обсуждаться расторжение контракта. Сам Ребров очень хочет стать новым главным тренером сборной Украины, и его шансы добиться разрыва контракта с «Аль-Айном» оцениваются как высокие.

Если Реброву не удастся освободиться от контракта с «Аль-Айном», Украинская ассоциация футбола (УАФ) переключится на Мирона Маркевича. Другие кандидатуры в УАФ не рассматриваются.

Напомним, пост главного тренера сборной Украины освободился после того, как 1 августа о своем уходе сообщил Андрей Шевченко.