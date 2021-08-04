Журналист: судьба тренера сборной Украины решится завтра

На должность только два претендента

  • 04.08.2021 19:20
  • 1363 просмотра
  • 3 комментария
Журналист: судьба тренера сборной Украины решится завтра
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Судьба нового главного тренера сборной Украины решится завтра, 5 августа. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Именно завтра Сергей Ребров проведет встречу с «Аль-Айном», на которой будет обсуждаться расторжение контракта. Сам Ребров очень хочет стать новым главным тренером сборной Украины, и его шансы добиться разрыва контракта с «Аль-Айном» оцениваются как высокие.

Если Реброву не удастся освободиться от контракта с «Аль-Айном», Украинская ассоциация футбола (УАФ) переключится на Мирона Маркевича. Другие кандидатуры в УАФ не рассматриваются.

Напомним, пост главного тренера сборной Украины освободился после того, как 1 августа о своем уходе сообщил Андрей Шевченко.

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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
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    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 04.08.2021 19:36
    0
    Було б дуже цікаво подивитись на роботу Сергія у збірній.Маркевич також не погана кандидатура, але 5 років без практики можуть дати про себе знати.
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    Сергій Леонідович Литвиненко
      Сергій Леонідович Литвиненко, 04.08.2021 19:34
    0
    rosti79, 04.08.2021 19:30
    утка
    ребро не когда больше бабла не получит чем от этих арабов так что он не дурак
    Что ты несешь. Ему чуть за 45. Он уже там работал. Не когда
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    rosti79
      rosti79, 04.08.2021 19:30
    -1
    утка
    ребро не когда больше бабла не получит чем от этих арабов так что он не дурак
    Ссылка
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