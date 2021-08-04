Шокирующие цифры. Челси близок к подписанию Лукаку

Бельгийский форвард покинет «Интер»

  • 04.08.2021 17:45
  • 1654 просмотра
  • 2 комментария
Шокирующие цифры. Челси близок к подписанию Лукаку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Челси» близок к подписанию форварда «Интера» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

Ранее «Интер» отклонил предложение «Челси» в размере 100 миллионов евро плюс Маркос Алонсо. Теперь же стороны договорились закрыть трансфер на сумме в 130 миллионов евро. Никакие игроки в сделку не будут включены.

С самим Лукаку «Челси» уже согласовал контракт на 5 лет с зарплатой в 15 миллионов евро в год. Сейчас «Интер» ждет официального письма от «Челси» с подтверждением предложения в 130 миллионов евро, после чего стороны приступят к улаживанию формальностей трансфера.

Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года. В прошлом сезоне на счету Лукаку 30 голов и 10 ассистов в 44 матчах за «Интер» во всех турнирах. Ранее Лукаку уже выступал за «Челси» в 2011-2014 годах.

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Источник — твиттер Николо Скиры

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 04.08.2021 17:59
    0
    Зрозуміло що Лукаку топ форвард, але ЗАРАЗ такі гроші віддати, - це повний треш. Інтер, за ці кошти може посилитися двома- трьома топовими гравцями.
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    DIBUA
      DIBUA, 04.08.2021 17:54
    0
    В чому шоковість цифр? Челсі навіть за воротаря не надто менше заплатили...
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