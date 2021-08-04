Шокирующие цифры. Челси близок к подписанию Лукаку

«Челси» близок к подписанию форварда «Интера» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

Ранее «Интер» отклонил предложение «Челси» в размере 100 миллионов евро плюс Маркос Алонсо. Теперь же стороны договорились закрыть трансфер на сумме в 130 миллионов евро. Никакие игроки в сделку не будут включены.

С самим Лукаку «Челси» уже согласовал контракт на 5 лет с зарплатой в 15 миллионов евро в год. Сейчас «Интер» ждет официального письма от «Челси» с подтверждением предложения в 130 миллионов евро, после чего стороны приступят к улаживанию формальностей трансфера.

Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года. В прошлом сезоне на счету Лукаку 30 голов и 10 ассистов в 44 матчах за «Интер» во всех турнирах. Ранее Лукаку уже выступал за «Челси» в 2011-2014 годах.