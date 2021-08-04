Отец Яремчука: «Роману еще нужно время для адаптации в Бенфике»

Олег Яремчук рассказал о ситуации сына в новой команде

  • 04.08.2021 16:05
  • 536 просмотров
  • 3 комментария
Отец Яремчука: «Роману еще нужно время для адаптации в Бенфике»
© twitter.com/SLBenfica

Олег Яремчук, отец форварда «Бенфики» Романа Яремчука, поддерживает решение тренера не включать новичка в заявку на сегодняшний матч Лиги чемпионов против «Спартака».

«Я считаю, что главный тренер «Бенфики» Жорже Жезус правильно сделал, не включив Романа в состав делегации. И не только потому, что в «Бенфике» сразу пять  игроков амплуа Яремчука  планомерно готовились к поединку со «Спартаком». Все же, нужно  учесть, что в составе «Бенфики» сын провел лишь несколько тренировок, а ведь еще необходимо время для адаптации. К тому же нельзя забывать, что после возвращения из отпуска со своей предыдущей командой - «Гентом», Роман вообще не тренировался. Поэтому не было смысла форсировать события».

«Сейчас сын в Лиссабоне упорно занимается под руководством тренера по физподготовке. 7 августа стартует чемпионат Португалии, «Бенфика» играет в гостях с «Морейренсе».

«Роман прилагает усилия, чтобы подойти к поединку во всеоружии, однако дальше все будет зависеть от решения Жорже Жезуса», - сказал Олег Яремчук.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
      dd dent, 04.08.2021 16:37
    0
    adidas77, 04.08.2021 16:10
    Очень очень странный и стрёмный переход...
    Там уйма форвардов и направленность на бразильцев.
    Ни с какой стороны не понятен этот переход Романа...
    Сбежать из Бельгии абы куда, не думаю про дальнейшие перспективы как игрока?
    Стоило до пенсии сидеть в генте и стать их легендой вместо того что б попробовать свои силы?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
      Viktor Krichevskii, 04.08.2021 16:22
    0
    Футболистьі-товар...просто ...даже его характер и запросьі могут отличаться от более звездьіх
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 04.08.2021 16:10
    0
    Очень очень странный и стрёмный переход...
    Там уйма форвардов и направленность на бразильцев.
    Ни с какой стороны не понятен этот переход Романа...
    Сбежать из Бельгии абы куда, не думаю про дальнейшие перспективы как игрока?
    Ссылка
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