Отец Яремчука: «Роману еще нужно время для адаптации в Бенфике»

Олег Яремчук, отец форварда «Бенфики» Романа Яремчука, поддерживает решение тренера не включать новичка в заявку на сегодняшний матч Лиги чемпионов против «Спартака».
«Я считаю, что главный тренер «Бенфики» Жорже Жезус правильно сделал, не включив Романа в состав делегации. И не только потому, что в «Бенфике» сразу пять игроков амплуа Яремчука планомерно готовились к поединку со «Спартаком». Все же, нужно учесть, что в составе «Бенфики» сын провел лишь несколько тренировок, а ведь еще необходимо время для адаптации. К тому же нельзя забывать, что после возвращения из отпуска со своей предыдущей командой - «Гентом», Роман вообще не тренировался. Поэтому не было смысла форсировать события».
«Сейчас сын в Лиссабоне упорно занимается под руководством тренера по физподготовке. 7 августа стартует чемпионат Португалии, «Бенфика» играет в гостях с «Морейренсе».
«Роман прилагает усилия, чтобы подойти к поединку во всеоружии, однако дальше все будет зависеть от решения Жорже Жезуса», - сказал Олег Яремчук.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Там уйма форвардов и направленность на бразильцев.
Ни с какой стороны не понятен этот переход Романа...
Сбежать из Бельгии абы куда, не думаю про дальнейшие перспективы как игрока?
Там уйма форвардов и направленность на бразильцев.
Ни с какой стороны не понятен этот переход Романа...
Сбежать из Бельгии абы куда, не думаю про дальнейшие перспективы как игрока?
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