Яремчук не полетел в Москву. Украинец не вошел в заявку Бенфики

«Бенфика» отправилась в Москву, где сыграет против «Спартака» первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Главный тренер команды Жорже Жезуш взял с собой 25 футболистов. Украинский новичок португальского клуба Роман Яремчук в заявку не попал.
Матч «Спартак» Москва – «Бенфика» состоится 4-го августа. Начало встречи в 20:00.
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Источник — ФК Бенфика
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