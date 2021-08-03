Яремчук не полетел в Москву. Украинец не вошел в заявку Бенфики

Дебют форварда за «Бенфику» пока откладывается

  • 03.08.2021 10:52
  • 1330 просмотров
  • 3 комментария
Яремчук не полетел в Москву. Украинец не вошел в заявку Бенфики
© Твиттер Бенфики. Рома Яремчук

«Бенфика» отправилась в Москву, где сыграет против «Спартака» первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер команды Жорже Жезуш взял с собой 25 футболистов. Украинский новичок португальского клуба Роман Яремчук в заявку не попал.

Матч «Спартак» Москва – «Бенфика» состоится 4-го августа. Начало встречи в 20:00.

Напомним, ФОТО. Яремчук определился с номером в Бенфике. 

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Источник — ФК Бенфика

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Опанасенко
      Алексей Опанасенко, 03.08.2021 11:14
    -2
    Ivan Bishok, 03.08.2021 11:08
    А так забив би...
    Poker?
    Ссылка
    2966
      2966, 03.08.2021 11:14
    0
    Повезло Спартаку
    Ссылка
    Ivan Bishok
    online
      Ivan Bishok, 03.08.2021 11:08
    0
    А так забив би...
    Ссылка
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