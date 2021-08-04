Первая лига. Металлист, Кривбасс и Краматорск вышли в лидеры

Второй тур Первой лиги получился в какой-то мере бескомпромиссным, так как в семи матчах не было зафиксировано ни одной ничьи.

«ВПК-Агро» реабилитировался за поражение в первом туре. Команда из Шевченковки в дерби «агрономов» с уверенным счетом 3:0 победила «Агробизнес», который с 81-й минуте играл в меньшинстве. Коллектив из Волочиска в первом туре сыграл вничью, а потому на данный момент имеет одно очко в активе.

«Краматорск» снова выиграл. Краматорчане после ребрендинга только побеждают. После победы в первом туре подопечные Алексея Городова повторили успех и снова выиграли со счетом 2:0 только теперь у «Кремня». Дубль в свой актив записал Руслан Зубков. Кстати, после двух туров только «Краматорск» не пропускал и с шестью очками эта команда идет в тройке лучших Первой лиги Украины.

«Горняк-Спорт» исправился за поражение в первом туре как раз-таки от «Краматорска» и выиграл в Житомире у «Полесья» со счетом 0:2. Кстати для житомирцев это уже второе поражение кряду.

«Прикарпатье» после разгромной победы в первом туре со счетом 6:0 уступило в Киеве «Олимпику», который набрал первые очки в этом сезоне. Дончане одержали победу со счетом 2:0.

«Кривбассу» противостояла крепкая «Нива», которая в первом туре, как и криворожане, взяла три очка. Коллектив из Криворого Рога сумел добыть победу с минимальным перевесом благодаря голу новичка команды – знаменитого форварда Романа Дебелко, который в летнее межсезонье покинул солигорский «Шахтер» и присоединился к криворожской команде

В Харькове был побит рекорд посещаемости. На поединке «Металлист» - «Ужгород» собралось 26 668 зрителей, хотя некоторые утверждают, что на самом деле на арене было еще больше людей. Так вот, это рекорд посещаемости в Первой лиги за два года с момента матча «Металлист 1925» - «Днепр-1» (22 362 зрителей). Рекорд же до сих пор принадлежит матчу сезона 2002/2003 «Спартак» Сумы – «Нефтяник» Ахтырка (29 300), но, судя по всему, эту отметку в Харькове могут перебить уже в этом сезоне, так как впереди у «Металлиста» будет еще много интересных и важных матчей. Что касается матча «Металлист» - «Ужгород», то в нем харьковчане победили со счетом 3:1, что позволило им вместе с «Кривбассом» и «Краматорском» оказаться в тройке лучших команд Первой лиги. А «Ужгород» на данный момент, имея в графе забитые пропущенные 1:9, замыкает турнирную таблицу.

«Волынь» смогла выиграть у «Подолья» со счетом 1:0 и это позволило ей с 4 очками оказаться на четвертом месте.

Матч «Оболонь» - «Альянс» не состоялся в связи с тем, что команда с Сумщины снималась с чемпионата, но затем все-таки решила продолжить играть. Перенесенная встреча между «Оболонью» и «Альянсом» должна состояться осенью.

После двух туров пять футболистов имеют в своем активе по два гола. Это Барчук и Рудюк (оба - «Прикарпатье»), Зубков («Краматорск»), Щедрый («Кривбасс») и Балули («Металлист»).

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 2-й тур

31 июля

«ВПК-Агро» - «Агробизнес» - 3:0

Голы: Будняк, 60, Кулиш, 73, Косовский, 79.

Удаление: Романюк, 81 («Агробизнес»).

«Краматорск» - «Кремень» - 2:0

Голы: Зубков, 38, 62.

«Полесье» - «Горняк-Спорт» - 0:2

Голы: Кравчук, 36, Понедельник, 53.

«Олимпик» - «Прикарпатье» - 2:0

Голы: Семчук, 65, Билый, 76.

1 августа

«Оболонь» - «Альянск» - -:-

«Кривбасс» - «Нива» - 1:0

Гол: Дебелко, 16.

«Металлист» - «Ужгород» - 3:1

Голы: Сатина, 45+1 (автогол), Мизюк, 62, Оливейра, 90 – Хомченко, 77.

2 августа

«Волынь» - «Подолье» - 1:0

Гол: Кобзарь, 58.