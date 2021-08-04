Иван ГЕЦКО: «Шахтер почти гарантировал себе выход в следующий раунд»

Специалист – о волевой победе «горняков» в Бельгии

  • 04.08.2021 13:49
  • 830 просмотров
  • 1 комментарий
Иван ГЕЦКО: «Шахтер почти гарантировал себе выход в следующий раунд»
© ФК Шахтер Донецк

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над бельгийским «Генком» (2:1) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Чувствовал, что «Генк» постарается воспользоваться преимущество родных стен и будет активен в первом тайме. Так и получилось, более того хозяева даже открыли счет после неуверенных действий защитников и вратаря «Шахтера».

С другой стороны, была уверенность, что после перерыва «Генк» не выдержит давления «Шахтера», что ему не хватит терпения. Все же, без мяча играть очень сложно, поэтому все и стало на свои места. Думаю, что в Генке  донетчане практически гарантировали себе выход в следующий раунд.

Что не понравилось? То, как «горняки» защищались. Если  они  будут продолжать действовать в обороне так безалаберно, то в поединках со следующим потенциальным соперником - «Монако» им придется очень туго», - сказал Гецко.

Ответная встреча состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
      potemkin78, 04.08.2021 14:11
    +1
    а давайте без давайте а то можно кур насмешить
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