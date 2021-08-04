Иван ГЕЦКО: «Шахтер почти гарантировал себе выход в следующий раунд»

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над бельгийским «Генком» (2:1) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Чувствовал, что «Генк» постарается воспользоваться преимущество родных стен и будет активен в первом тайме. Так и получилось, более того хозяева даже открыли счет после неуверенных действий защитников и вратаря «Шахтера».

С другой стороны, была уверенность, что после перерыва «Генк» не выдержит давления «Шахтера», что ему не хватит терпения. Все же, без мяча играть очень сложно, поэтому все и стало на свои места. Думаю, что в Генке донетчане практически гарантировали себе выход в следующий раунд.

Что не понравилось? То, как «горняки» защищались. Если они будут продолжать действовать в обороне так безалаберно, то в поединках со следующим потенциальным соперником - «Монако» им придется очень туго», - сказал Гецко.

Ответная встреча состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.