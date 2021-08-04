Шахтер — самая волевая украинская команда в еврокубках

Горняки 17 раз уходили с поля победителями, уступая соперникам по ходу матчей

  • 04.08.2021 13:30
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  • 1 комментарий
Шахтер — самая волевая украинская команда в еврокубках
© ФК Шахтер

В матче с «Генком» (2:1) «Шахтер» одержал рекордную для украинских клубов 17-ю волевую победу в еврокубках, в том числе 15-ю - за годы независимости. 12 раз горняки уходили с поля победителями, уступая соперникам по ходу встречи, в Лиге чемпионов, 3 - в Лиге Европе (Кубке УЕФА) и 2 - в Кубке кубков. 8 волевых викторий дончане отпраздновали дома и 9 - в гостях.

Все гостевые волевые победы «Шахтера» в еврокубках

 

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1.

03.11.1976

КУ

1/16

Гонвед

3:2

2.

18.09.1997

КК

1/16

Боавишта

3:2

3.

23.08.2006

ЛЧ

КР3

Легия

3:2

4.

16.02.2011

ЛЧ

1/8

Рома

3:2

5.

20.11.2012

ЛЧ

ГТ

Норшелланн

5:2

6.

03.11.2016

ЛЕ

ГТ

Гент

5:3

7.

17.10.2017

ЛЧ

ГТ

Фейеноорд

2:1

8.

01.10.2019

ЛЧ

ГТ

Аталанта

2:1

9.

03.08.2021

ЛЧ

КР3

Генк

2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    online
      New Zealander, 04.08.2021 14:55
    0
    Да, сила воли - это в крови у горняков. Только Шахтёр может похвастаться у нас такой волей к победе и характером.
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