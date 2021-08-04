Шахтер — самая волевая украинская команда в еврокубках

В матче с «Генком» (2:1) «Шахтер» одержал рекордную для украинских клубов 17-ю волевую победу в еврокубках, в том числе 15-ю - за годы независимости. 12 раз горняки уходили с поля победителями, уступая соперникам по ходу встречи, в Лиге чемпионов, 3 - в Лиге Европе (Кубке УЕФА) и 2 - в Кубке кубков. 8 волевых викторий дончане отпраздновали дома и 9 - в гостях.
Все гостевые волевые победы «Шахтера» в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
03.11.1976
|
КУ
|
1/16
|
Гонвед
|
3:2
|
2.
|
18.09.1997
|
КК
|
1/16
|
Боавишта
|
3:2
|
3.
|
23.08.2006
|
ЛЧ
|
КР3
|
Легия
|
3:2
|
4.
|
16.02.2011
|
ЛЧ
|
1/8
|
Рома
|
3:2
|
5.
|
20.11.2012
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Норшелланн
|
5:2
|
6.
|
03.11.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Гент
|
5:3
|
7.
|
17.10.2017
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Фейеноорд
|
2:1
|
8.
|
01.10.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Аталанта
|
2:1
|
9.
|
03.08.2021
|
ЛЧ
|
КР3
|
Генк
|
2:1
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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