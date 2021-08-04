Шахтер — самая волевая украинская команда в еврокубках

В матче с «Генком» (2:1) «Шахтер» одержал рекордную для украинских клубов 17-ю волевую победу в еврокубках, в том числе 15-ю - за годы независимости. 12 раз горняки уходили с поля победителями, уступая соперникам по ходу встречи, в Лиге чемпионов, 3 - в Лиге Европе (Кубке УЕФА) и 2 - в Кубке кубков. 8 волевых викторий дончане отпраздновали дома и 9 - в гостях.

Все гостевые волевые победы «Шахтера» в еврокубках

Дата Ранг Стадия Соперник Счет 1. 03.11.1976 КУ 1/16 Гонвед 3:2 2. 18.09.1997 КК 1/16 Боавишта 3:2 3. 23.08.2006 ЛЧ КР3 Легия 3:2 4. 16.02.2011 ЛЧ 1/8 Рома 3:2 5. 20.11.2012 ЛЧ ГТ Норшелланн 5:2 6. 03.11.2016 ЛЕ ГТ Гент 5:3 7. 17.10.2017 ЛЧ ГТ Фейеноорд 2:1 8. 01.10.2019 ЛЧ ГТ Аталанта 2:1 9. 03.08.2021 ЛЧ КР3 Генк 2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.