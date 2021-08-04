US Open. Пять украинок смогут сыграть в квалификации

Пять украинских теннисисток попали в заявку на квалификацию турнира US Open, которая пройдет с 30 августа по 11 сентября.
Побороться за выход в основную сетку могут Катерина Козлова (№129), Катарина Завацкая (№145), Катерина Бондаренко (№189), Леся Цуренко (№191) и Дарья Снигур (№208).
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Источник — Большой теннис Украины
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