Четыре украинки вошли в основную сетку US Open-2021

Был опубликован список участниц US Open-2021 в женском одиночном разряде. В основную сетку попали четыре украинки – Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Защищенным рейтингом воспользовались Саманта Стосур (Австралия), Карла Суарес-Наварро (Испания), Ярослава Шведова (Казахстан) и Ивана Йорович (Сербия).

US Open-2021 пройдет с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке. Матчи будут проходить без ограничений по количеству зрителей на трибунах.