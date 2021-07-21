Четыре украинки вошли в основную сетку US Open-2021

Был опубликован список участниц US Open-2021 в женском одиночном разряде. В основную сетку попали четыре украинки – Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Защищенным рейтингом воспользовались Саманта Стосур (Австралия), Карла Суарес-Наварро (Испания), Ярослава Шведова (Казахстан) и Ивана Йорович (Сербия).
US Open-2021 пройдет с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке. Матчи будут проходить без ограничений по количеству зрителей на трибунах.
Источник — Большой теннис Украины
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