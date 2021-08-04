Шахтер – самая молодая команда в квалификации Лиги чемпионов

Средний возраст игроков стартового состава «Шахтера» в матче с «Генком» составил 22,6 года

  • 04.08.2021 13:31
  • 1127 просмотров
  • 13 комментариев
Шахтер – самая молодая команда в квалификации Лиги чемпионов
© ФК Шахтер Донецк

Состав «горняков» оказался самым молодым среди всех команд, участвовавших в данный момент в квалификации Лиги чемпионов-2021/22, сообщает Shakhtar Lab, ссылаясь на данные Transfermarkt.

Топ-5 самых молодых команд в квалификации Лиги чемпионов-2021/22:

1. «Шахтер» (22,6 года)
2. «Селтик» (23,6 года)
3. «Буде-Глимт» (24,5 года)
4. «Генк» (24,5 года)
5. «Янг Бойз» (24,5 года)

Средний возраст футболистов стартовых составов всех команд в квалификации Лиги чемпионов на данный момент – 27,3 года.

Напомним, накануне «Шахтер» одержал выездную волевую победу над бельгийским «Генком» (2:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Сергій Леонідович Литвиненко
      Сергій Леонідович Литвиненко, 04.08.2021 15:00
    0
    New Zealander, 04.08.2021 14:54
    И? Ты видешь в этом проблему какую-то?
    Та да. Проблем нет у вас. А еще базы, стадиона, украинцев в составе
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
      Сергій Леонідович Литвиненко, 04.08.2021 14:58
    0
    Predator, 04.08.2021 14:17
    Скоро напишут Динамо самая дырявая команда в групповом этапе лч
    Самый дырявый Шахтер. После Монако будет
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
      Сергій Леонідович Литвиненко, 04.08.2021 14:57
    0
    nikokiev, 04.08.2021 14:16
    Да пусть хоть Лигу Чемпионов возьмут, но такие посты...самая молодая, самая...напишите ещё что самая поглаженная... И оскорблять, мил человек, не надо.
    Да не обращай внимание на Сучкина, его жизнь обидела
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 04.08.2021 14:54
    -2
    Bolshoi, 04.08.2021 14:46
    А ещё она самая чёрная
    И? Ты видешь в этом проблему какую-то?
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 04.08.2021 14:46
    +2
    А ещё она самая чёрная
    Ссылка
    Shara
      Shara, 04.08.2021 14:40
    0
    KIPR ALECS, 04.08.2021 13:42
    приведите to` на сколько она бразильская по сравнению с другими
    Дык, дай Луческу денег, и будет у Дынамо самая бразильская )))
    Ссылка
    Predator
      Predator, 04.08.2021 14:17
    -4
    nikokiev, 04.08.2021 13:59
    А почему минусуете? Почему не написать "Шахтёр - самая бразильская команда." Что не так?
    Скоро напишут Динамо самая дырявая команда в групповом этапе лч
    Ссылка
    nikokiev
    online
      nikokiev, 04.08.2021 14:16
    +5
    Bulba_sumkin, 04.08.2021 14:04
    Так может и очки заработанные Бразилии отдавать а не Украине, раз кучка пропитых денамовцев считает Шахтер не украинской командой?
    Да пусть хоть Лигу Чемпионов возьмут, но такие посты...самая молодая, самая...напишите ещё что самая поглаженная... И оскорблять, мил человек, не надо.
    Ссылка
    Bulba_sumkin
      Bulba_sumkin, 04.08.2021 14:04
    -6
    nikokiev, 04.08.2021 13:59
    А почему минусуете? Почему не написать "Шахтёр - самая бразильская команда." Что не так?
    Так может и очки заработанные Бразилии отдавать а не Украине, раз кучка пропитых денамовцев считает Шахтер не украинской командой?
    Ссылка
    nikokiev
    online
      nikokiev, 04.08.2021 13:59
    +1
    KIPR ALECS, 04.08.2021 13:42
    приведите to` на сколько она бразильская по сравнению с другими
    А почему минусуете? Почему не написать "Шахтёр - самая бразильская команда." Что не так?
    Ссылка
    Bulba_sumkin
      Bulba_sumkin, 04.08.2021 13:52
    -5
    zzg77, 04.08.2021 13:44
    И, наверное, самая дорогая команда в квалификации!!
    Монако дороже, и тоже в квалификации
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.08.2021 13:44
    +4
    И, наверное, самая дорогая команда в квалификации!!
    Ссылка
    KIPR ALECS
    online
      KIPR ALECS, 04.08.2021 13:42
    +3
    приведите to` на сколько она бразильская по сравнению с другими
    Ссылка
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