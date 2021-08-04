Шахтер – самая молодая команда в квалификации Лиги чемпионов

Состав «горняков» оказался самым молодым среди всех команд, участвовавших в данный момент в квалификации Лиги чемпионов-2021/22, сообщает Shakhtar Lab, ссылаясь на данные Transfermarkt.



Топ-5 самых молодых команд в квалификации Лиги чемпионов-2021/22:



1. «Шахтер» (22,6 года)

2. «Селтик» (23,6 года)

3. «Буде-Глимт» (24,5 года)

4. «Генк» (24,5 года)

5. «Янг Бойз» (24,5 года)



Средний возраст футболистов стартовых составов всех команд в квалификации Лиги чемпионов на данный момент – 27,3 года.

Напомним, накануне «Шахтер» одержал выездную волевую победу над бельгийским «Генком» (2:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.