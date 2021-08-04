Шахтер – самая молодая команда в квалификации Лиги чемпионов

Состав «горняков» оказался самым молодым среди всех команд, участвовавших в данный момент в квалификации Лиги чемпионов-2021/22, сообщает Shakhtar Lab, ссылаясь на данные Transfermarkt.
Топ-5 самых молодых команд в квалификации Лиги чемпионов-2021/22:
1. «Шахтер» (22,6 года)
2. «Селтик» (23,6 года)
3. «Буде-Глимт» (24,5 года)
4. «Генк» (24,5 года)
5. «Янг Бойз» (24,5 года)
Средний возраст футболистов стартовых составов всех команд в квалификации Лиги чемпионов на данный момент – 27,3 года.
Напомним, накануне «Шахтер» одержал выездную волевую победу над бельгийским «Генком» (2:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.