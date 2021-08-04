Анатолий ТРУБИН: «Главное, что команда не сломалась, показала характер»

Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал победу над бельгийским «Генком» (2:1) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Считаю, что мы неплохо играли, контролировали ход матча. Произошел этот гол, считаю, не особо заслуженный. Самое главное, что команда не сломалась, показала свой характер.

Было очень много моментов - чуть реализации, и мы будем забивать больше. Тогда это будет спокойней», - сказал Трубин.

Ответная встреча состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.