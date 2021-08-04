Сергей МОРОЗОВ: «Нужно отдать должное тренерскому штабу Шахтера»

Специалист – о волевой победе «горняков» над «Генком»

  • 04.08.2021 11:57
  • 1510 просмотров
  • 6 комментариев
Сергей МОРОЗОВ: «Нужно отдать должное тренерскому штабу Шахтера»
© ФК Шахтер Донецк

Известный в прошлом футболист Сергей Морозов прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над бельгийским «Генком» (2:1) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.

«У «Шахтера» еще нет такой конкретной сыгранности и уверенности. Матч против «Генка» показал, что Педриньо еще не совсем в хорошем состоянии. Идет притирка на уровне Лиги чемпионов, сложно психологически.

Кроме того, команда еще не сыгралась так, как это нужно. Нужно время, а его нет. В этом матче нужно отдать должное тренерскому штабу. Этот матч мне напомнил поединок против «Львова» (3:0). Запас у «Шахтера» был более мастеровитый, чем игроки, которые вышли со старта», - сказал Морозов.

Ответная встреча состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
      dd dent, 04.08.2021 13:09
    +1
    Не ну ясень пень бахнуть такой мощный клуб как Львов у которого игроков на 7 млн это круто
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 04.08.2021 12:52
    +2
    Матч против «Генка» показал, что Педриньо еще не совсем в хорошем состоянии.
    ---------------
    То есть, купили игрока за 18 млн, а он играть не может?
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    PFCLviv
      PFCLviv, 04.08.2021 12:39
    +2
    Лизун Морозов...
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
      Дмитрий Иванов, 04.08.2021 12:31
    +3
    Морозов отвратное создание. Как только в Шахтёре появляется новый тренерский штаб этот чёрт сразу начинает лизать им ж.пу. По игре Шахты, особенно в защите, очень много вопросов, а этот лижет зад им. Кому он лучше делает, закрывая глаза на проблемы?
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    sancho_v
      sancho_v, 04.08.2021 12:17
    -4
    johndow, 04.08.2021 12:07
    Нужно лизнуть)
    Ну так давай, не стесняйся.
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    johndow
      johndow, 04.08.2021 12:07
    +4
    Нужно лизнуть)
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