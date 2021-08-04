Сергей МОРОЗОВ: «Нужно отдать должное тренерскому штабу Шахтера»

Известный в прошлом футболист Сергей Морозов прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над бельгийским «Генком» (2:1) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.
«У «Шахтера» еще нет такой конкретной сыгранности и уверенности. Матч против «Генка» показал, что Педриньо еще не совсем в хорошем состоянии. Идет притирка на уровне Лиги чемпионов, сложно психологически.
Кроме того, команда еще не сыгралась так, как это нужно. Нужно время, а его нет. В этом матче нужно отдать должное тренерскому штабу. Этот матч мне напомнил поединок против «Львова» (3:0). Запас у «Шахтера» был более мастеровитый, чем игроки, которые вышли со старта», - сказал Морозов.
Ответная встреча состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.
Источник — Футбол 1/2/3
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То есть, купили игрока за 18 млн, а он играть не может?
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