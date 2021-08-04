Пять выводов после матча Генк – Шахтер

Дебют Де Дзерби на евроарене: без нервов и вопросов пока не получается

  • 04.08.2021 10:46
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  • 13 комментариев
Пять выводов после матча Генк – Шахтер
© ФК Шахтер

Еврокубковый матч - против вице-чемпиона Бельгии в третьей квалификации Лиги чемпионов - стал для нового главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби не только премьерным у руля «горняков», но и вообще в карьере. Снова, как и после двух стартовых поединков итальянского тренера в чемпионате Украины, можно сказать, что игра оставила противоречивые впечатления. С одной стороны, вроде бы есть неплохой результат, но с другой – временами за этот результат было очень стремно. Главные выводы из игры в Бельгии читайте ниже.

1. Обстановка не по кайфу

Оба поединка в рамках УПЛ «Шахтер» провел против «закрытых» команд – «Ингулец» и «Львов» практически не помышляли об атаке, соорудив в своей штрафной площади «автобус». Однако и те незамысловатые соперники создали определенные проблемы защите дончан, которая оказалась самым уязвимым звеном команды. В данном случае было интересно посмотреть, насколько «Шахтер» и его тренерский штаб справятся с давлением более сильного оппонента – возможно, и не топового, но вполне боеспособного. Игра против «Генка» проходила для «горняков» уже по иному сценарию. Нет, с точки зрения контроля мяча и количества подготовительных передач «оранжево-черные» так же существенно и в этот раз превзошли своего оппонента, однако, показалось, бельгийцы были готовы именно к такой игре со стороны своего соперника. Не обладая исполнителями запредельного класса, тренер «Генка» ван ден Бром сделал ставку не на контроль мяча и игру первым номером, а на рваный темп. Хозяева хорошо оборонялись в среднем блоке, но чередуя оборону с быстрым переходом в контратаки, который организовывался благодаря высокому прессингу. К тому же, хозяева очень жестко встречали главного креативщика «горняков» Соломона, часто сознательно нарушая на нем правила. Нельзя сказать, что к такому сценарию «Шахтер» оказался неготовым. Скорее готовым, ведь именно для этого Де Дзерби перевел Матвиенко на левый фланг защиты – дабы противостоять Ито. Но манера игры «магистров» все равно оказалась неудобной, некомфортной для гостей. Они пропустили в достаточно простой ситуации. И могли вполне проиграть этот матч, если бы «сине-белые» обладали более прочным характером и более серьезным кадровым потенциалом.

2. Фарт в этот раз был на нашей стороне

На 54 минуте игры Онуачу мог делать дубль и наверняка снимать вопрос о победителе, когда бил с разворота с близкого расстояния. Но удар у нигерийского таранного форварда не получился: и несильно, и не в угол. Трубин парировал. А уже спустя девять минут «горняки» сравняли счет. В данном случае позволю себе говорить не с позиции клубных симпатий, а объективности. ВАР на этой стадии еврокубков не предусмотрен, поэтому решение главного арбитра есть первым и последним. Лично мне кажется, что фола Муньоса на Педриньо не было. Или так: полузащитник «горняков» явно «дорисовывал» этот фол. Хорошо, что судья купился. Плохо, что Тете с «точки» пробил неуверенно, хотя мяч в итоге и оказался в сетке. Спустя три минуты рефери мог показывать Марлону прямую красную карточку: бразилец откровенно ударил локтем в лицо Ито. Судья ограничился «горчичником». Кстати, мне кажется, что Марлон еще не раз накосячит: не убеждает этот центрбек в своей надежности. Как, впрочем, и Витао. На совести этой пары гол Онуачу. Да и еще пару неприятных моментов было в их «исполнении». В данном случае – хорошо все, что хорошо кончается.

ФК «Шахтер»

3. Характер «Шахтера» и тренерская реакция

Безусловно, везение (или судейский либерализм) – это лишь часть камбэка «Шахтера». Нельзя не сказать и о том, что дончане после пропущенного мяча не бросили играть, искать своего шанса в атаке, проявив достаточно и терпения, и характера. И пускай первый гол «горняков» спорный, но второй – почти шедевр. Де Дзерби прочувствовал момент, когда нужно усиливать игру, выпустив Марлоса и Исмаили, а чуть раньше Патрика. Эти опытные игроки сразу попали в «ноты», соорудив второй гол. Действия Марлоса и Исмаили в том моменте – просто шикарные. Мы сколько угодно можем критиковать нашего натурализованного бразильца за неумение и нежелание играть в отборе, и будем в этом правы, но по умению видеть поле и отдать выверенную передачу в УПЛ ему все еще нет равных. Возможно, для матчей уровня группового этапа ЛЧ его уже не хватит, но с «Генком» именно Марлос сделал разницу. На пару с Исмаили, который, по всей видимости, окончательно вытеснит Корниенко со стартового состава.

4. Лимита на легионеров в ЛЧ нет, но…

В стартовом составе «Шахтера» оказалось лишь два украинца: Трубин и Матвиенко. Наверное, дабы хоть как-то усилить их роль, Де Дзерби отдал Николаю капитанскую повязку. Но главные роли в этой команде априори отведены легионерам. Откровенно говоря, если «Шахтер» пробьется в группу ЛЧ, чего я ему искренне желаю, данная ситуация вряд ли поменяется. Возможно, это не вина «оранжево-черных», а их беда, но… Если в еврокубках таким вот образом можно решать свои вопросы, то в чемпионате страны придется «добирать» еще двух игроков с украинским паспортом в стартовый состав. А это, судя по всему, уже проблематично.

4. Ответная игра против «Генка» может оказаться более сложной

Точка с этом противостоянии еще не поставлена, скорее запятая. Все решится в ответной игре в Киеве. Видится, что бельгийцы, которым терять абсолютно нечего, могут попытаться не отдавать инициативу «горнякам», а сыграть первым номером. В подобных условиях в официальных поединках «Шахтер» Де Дзерби еще не играл. Играл на сборах, и не побеждал, когда соперник предлагал агрессивный прессинг. Очень интересно будет посмотреть в таких условиях на Де Дзерби, на его реакцию и реакцию подопечных. В целом уровень «Шахтера» выше, опыта у нашей команды – выше в разы, но ответная игра сулит «горнякам» серьезные сложности. Будем надеяться, что они с честью выйдут из ситуации

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Валерий Василенко, Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
      dd dent, 04.08.2021 11:45
    0
    mayakovskiy1, 04.08.2021 10:52
    ахаха))) Обыграли на выезде вторую команду Бельгии при подавляющем преимуществе и все равно все не так))
    Помню в прошлом году матч ДК -Брюгге-2 в Бельгии, где молодняк бельгийцев у которых вся команда слегла с короной весь матч возил ДК, а в конце Динамо с контры черпаком за спины забило гол. Тогда "эксперты" в оргазмах прям бились
    Ну да дк прошло шлак какой-то на тоненьком, а шахта (пройдёт если), то гранд мирового футбола с погромами
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    __Funny_Cat__
      __Funny_Cat__, 04.08.2021 11:43
    -2
    mayakovskiy1, 04.08.2021 10:52
    ахаха))) Обыграли на выезде вторую команду Бельгии при подавляющем преимуществе и все равно все не так))
    Помню в прошлом году матч ДК -Брюгге-2 в Бельгии, где молодняк бельгийцев у которых вся команда слегла с короной весь матч возил ДК, а в конце Динамо с контры черпаком за спины забило гол. Тогда "эксперты" в оргазмах прям бились
    Брюгге - 6.
    Этак возило как шахтёра всегда возит - ртом
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 04.08.2021 11:35
    -2
    Игорь Петров, 04.08.2021 11:31
    Никаких проблем у Шахтера не будет, да ещё отсутствует определённое взаимопонимание, и командные скорости не впечатляют, но общий класс команды и отдельных игроков значительно выше чем у соперника,
    Согласен. На это надежда...
    Думаю если бы Шахтер на сборах имел соперников посерьезнее сейчас бы была другая игра. А так приходится набирать через матчи где Шахтер уже должен был показывать уверенный результат.
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    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 04.08.2021 11:33
    +1
    А где пятый вывод? Или сегодня песня Игоря Николаева " Пять причин" не прозвучит?)
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 04.08.2021 11:32
    +1
    mayakovskiy1, 04.08.2021 10:52
    ахаха))) Обыграли на выезде вторую команду Бельгии при подавляющем преимуществе и все равно все не так))
    Помню в прошлом году матч ДК -Брюгге-2 в Бельгии, где молодняк бельгийцев у которых вся команда слегла с короной весь матч возил ДК, а в конце Динамо с контры черпаком за спины забило гол. Тогда "эксперты" в оргазмах прям бились
    В футбол играют деньги.
    Тогда Брюгге стоило в 1,5 раза больше чем ДК. Тут Генк стоит в 1,5 меньше ШД... ДК тогда не усилилось на 50 млн...
    Ссылка
    Игорь Петров
      Игорь Петров, 04.08.2021 11:31
    +1
    Никаких проблем у Шахтера не будет, да ещё отсутствует определённое взаимопонимание, и командные скорости не впечатляют, но общий класс команды и отдельных игроков значительно выше чем у соперника,
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 04.08.2021 11:22
    0
    В футбол играют деньги.
    Тогда Брюгге стоило в 1,5 раза больше чем ДК. Тут Генк стоит в 1,5 меньше ШД... ДК тогда не усилилось на 50 млн...
    Ссылка
    Виктор Волков
      Виктор Волков, 04.08.2021 11:22
    +1
    Игра "Шахтаря" совсем не убедительна. Катать мяч поперёк и назад вратарю - это не "владение инициативой". Это пытка для футбола и болельщиков. С более сильными командами это не пройдёт, да и с "Генком" во втором матче может обернуться проигрышем, если также не подфартит или, судья будет более принципиальным и справедливо удалит за удар кулаком.
    Ссылка
    _-AK228
      _-AK228, 04.08.2021 11:10
    +1
    RomanEnakievo, 04.08.2021 11:08
    На двух фото ни одного светлокожего футболиста. Противно за такую команду болеть.
    галимый шпрот, ты и не болел никогда за Шахтер
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    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 04.08.2021 11:08
    -3
    На двух фото ни одного светлокожего футболиста. Противно за такую команду болеть.
    Ссылка
    Slevin
    online
      Slevin, 04.08.2021 11:06
    -2
    при чем тут Лимит на Легионеров?
    у Шахтера есть игроки с украинским паспортом, которые или играют в основе или близкие к основе, но по тем или иным причинам их не было в старте
    (Степаненко, Кривцов, Корниенко, Марлос, Судаков, Мораес и даже Коноплянка)
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    umnuy2
      umnuy2, 04.08.2021 11:06
    +9
    Марлон раздражает своими остановками с мячом на 6-7 секунд.
    Пару раз его накрывали,с топ командами не пройдет это высматривание передачи.
    И да красная там чистая,вар нас спас вернее его отсутствие
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    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 04.08.2021 10:52
    -5
    ахаха))) Обыграли на выезде вторую команду Бельгии при подавляющем преимуществе и все равно все не так))
    Помню в прошлом году матч ДК -Брюгге-2 в Бельгии, где молодняк бельгийцев у которых вся команда слегла с короной весь матч возил ДК, а в конце Динамо с контры черпаком за спины забило гол. Тогда "эксперты" в оргазмах прям бились
    Ссылка
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