Роберто Де Дзерби повторил достижение Мирчи Луческу

Гостевой победой над «Генком» (2:1) завершилась еврокубковая премьера «Шахтера» под руководством Роберто Де Дзерби, ставшего 12-м тренером оранжево-черных на международной арене. Викторию в дебютном матче отпраздновали шесть предыдущих наставников горняков, но на выезде только один - Мирча Луческу, Подопечные Бернда Шустера довольствовались ничьей, а Валерия Яремченко и Валерия Рудакова - проиграли.
Премьерные матчи тренеров «Шахтера» в еврокубках
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
15.09.1976
|
КУ
|
1/32
|
Владимир САЛЬКОВ
|
Динамо Брл (д)
|
3:0
|
19.09.1979
|
КУ
|
1/32
|
Виктор НОСОВ
|
Монако (д)
|
2:1
|
09.08.1994
|
КУ
|
КР
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Лиллестрем (г)
|
1:4
|
14.09.1995
|
КК
|
1/16
|
Валерий РУДАКОВ
|
Брюгге (г)
|
0:1
|
10.08.1999
|
КУ
|
КР
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
Силекс (д)
|
3:1
|
26.07.2000
|
ЛЧ
|
КР2
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Левадия (д)
|
4:1
|
14.08.2002
|
ЛЧ
|
КР3
|
Невио СКАЛА
|
Брюгге (д)
|
1:1
|
30.07.2003
|
ЛЧ
|
КР2
|
Бернд ШУСТЕР
|
Шериф (г)
|
0:0
|
27.07.2004
|
ЛЧ
|
КР2
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Пюник (г)
|
3:1
|
26.07.2016
|
ЛЧ
|
КР3
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Янг Бойз (д)
|
2:0
|
18.09.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Луиш КАШТРУ
|
Манчестер Сити (д)
|
0:3
|
03.08.2021
|
ЛЧ
|
КР3
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
Генк (г)
|
2:1
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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