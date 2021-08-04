Сергей ВАЛЯЕВ: «Уверен, что со временем мы увидим Маркевича в Металлисте»

Экс-полузащитник национальной сборной Украины Сергей Валяев сделал свои предположения, кто может справить с работой на посту наставника главной команды страны после ухода Андрея Шевченко.

«Первый кандидат, который приходит мне на ум, - это Мирон Богданович. У него было достаточно времени проанализировать, посмотреть со стороны на игру сборной, на игру украинских футболистов, у него приличный опыт.

Честно скажу, мне на ум сразу приходит его кандидатура, тем более, что он уже руководил сборной. Сборная показывала достаточно хорошие результаты, он умеет настроить и мотивировать. У него такой колоссальный опыт, что мне его кандидатура сразу приходит. Хотя тут другой вопрос: нужно ли ему это? Потому что, я уверен, что со временем мы его в «Металлисте» увидим», - сказал Валяев.

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